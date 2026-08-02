Der FC Bayern präsentiert für die Asien-Reise gleich zwei spezielle Trikots. In Europa erhältlich sind diese allerdings nicht.

Überraschung beim FC Bayern. Für gewöhnlich werden Trikots des Rekordmeisters schon Wochen vor der offiziellen Verkündung geleakt, nun haben die Münchner gleich zwei Sondertrikots präsentiert, von denen zuvor niemand wusste.

Das Besondere dabei: Die Jerseys wurden speziell für die Asien-Reise entwickelt und sind auch nur in Asien erhältlich. Und das nicht einmal online, sondern ausschließlich in ausgewählten Fan-Town-Stores und Bayern-Popup-Stores.

Vom 1. bis zum 8. August sind die Münchner in Südkorea und Hongkong unterwegs. Das speziell für Südkorea entwickelte Jersey kommt dabei am 4. August im Spiel gegen den Jeju SK zum Einsatz. Der Erstligist ist einer der Partnervereine von Red & Gold Football, dem von Bayern und dem Los Angeles FC gegründeten Joint Venture.

Die Hongkong-Version wird derweil am 7. August getragen, wenn die Münchner dort auf Europa-League-Sieger Aston Villa treffen.