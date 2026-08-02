Bundesliga
FC Bayern München stellt zwei Sondertrikots vor - in Deutschland nicht erhältlich
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FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise
Videoclip • 01:18 Min
Der FC Bayern präsentiert für die Asien-Reise gleich zwei spezielle Trikots. In Europa erhältlich sind diese allerdings nicht.
Überraschung beim FC Bayern. Für gewöhnlich werden Trikots des Rekordmeisters schon Wochen vor der offiziellen Verkündung geleakt, nun haben die Münchner gleich zwei Sondertrikots präsentiert, von denen zuvor niemand wusste.
Das Besondere dabei: Die Jerseys wurden speziell für die Asien-Reise entwickelt und sind auch nur in Asien erhältlich. Und das nicht einmal online, sondern ausschließlich in ausgewählten Fan-Town-Stores und Bayern-Popup-Stores.
Vom 1. bis zum 8. August sind die Münchner in Südkorea und Hongkong unterwegs. Das speziell für Südkorea entwickelte Jersey kommt dabei am 4. August im Spiel gegen den Jeju SK zum Einsatz. Der Erstligist ist einer der Partnervereine von Red & Gold Football, dem von Bayern und dem Los Angeles FC gegründeten Joint Venture.
Die Hongkong-Version wird derweil am 7. August getragen, wenn die Münchner dort auf Europa-League-Sieger Aston Villa treffen.
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Bayern-Trikots mit Sonderflocks
Bei den Trikots handelt es sich übrigens nicht um gänzlich neue Trikots, sondern um die für die kommende Saison bekannten Heim- und Auswärtstrikots, die beide mit speziell für die Asien-Tour entwickelten Sonderflocks ausgestattet wurden.
Speziell dabei: Die Designs greifen die kulturellen Besonderheiten der beiden Gastgeberregionen auf.
Die südkoreanische Künstlerin Dohee Kwon orientierte sich bei ihrem Entwurf an dem traditionellen Papierkunsthandwerk "Gime" und verband Sonnen- und Mondmotive.
Der aus Hongkong stammende Künstler Kristopher Ho arbeitete derweil mit traditionellen Glückssymbolen und Amuletten. So sind unter anderem die Tiere des chinesischen Tierkreises sowie die für Glück und Wohlstand stehenden Drachen und Phönixe abgebildet.
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