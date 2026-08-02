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Champions League: Playoff-Auslosung im TV und im Livestream - alle Infos im Überblick

Aktualisiert:

von Ran

taff

Verkommt die Fußball-WM jetzt zu einem Luxusereignis?

Videoclip • 01:34 Min • Ab 12

In den Champions-League-Playoffs werden die letzten Plätze für die Ligaphase vergeben. Die Auslosung hierzu erfolgt am 3. August. ran liefert die wichtigsten Infos.

Die Champions-League-Saison steht vor der Tür, jedoch sind erst 29 von 36 Teilnehmern fix. Während die deutschen, englischen, spanischen und italienischen Teams ihre Tickets allesamt sicher haben, müssen einige Teams aus anderen Ländern noch zittern.

Am 3. August steht die Auslosung der Playoffs auf dem Programm, in denen die letzten Tickets ausgespielt werden. Welche Teams in den Playoffs aber dabei sind, wird sich erst in der 3. Qualifikationsrunde herauskristallisieren, die nach der Auslosung ausgetragen wird.

Dennoch ist nach der Auslosung am Montag bereits klar, welcher Duell-Sieger auf welchen anderen Duell-Sieger trifft.

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    1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart

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    Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern

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    1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04

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    Freitag, 28.08. 20:00 • Fussball

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Champions League Playoffs: Die wichtigsten Infos zur Auslosung

  • Termin: Montag, 3. August, ab 12 Uhr

  • Ort: UEFA-Hauptsitz, Nyon (Schweiz)

  • Wettbewerb: Champions League (Playoff-Runde)

  • 2026 Hinspiele: 18./19. August 2026

  • Rückspiele: 25./26. August 2026

  • Die Sieger qualifizieren sich für die Ligaphase der Champions League

Champions League: Läuft die Auslosung der letzten Playoff-Runde im TV?

Nein. Die Auslosung wird im linearen Fernsehen nicht übertragen.

Champions League: Wo finde ich einen kostenlosen Livestream zur Playoff-Auslosung?

Einen kostenfreien Livestream gibt es auf den offiziellen Kanälen der UEFA: UEFA.tv, UEFA.com, UEFA-App.

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Champions League: Welche Teams sind bei der Playoff-Auslosung vertreten?

Dinamo Zagreb (Kroatien), KÍ Klaksvík (Färöer), Mjällby AIF (Schweden), Slovan Bratislava (Slowakei), Levski Sofia (Bulgarien), Kairat Almaty (Kasachstan), Lech Poznań (Polen), KuPS Kuopio (Finnland), Ararat-Armenien (Armenien), NK Celje (Slowenien), Larne FC (Nordirland), Roter Stern Belgrad (Serbien), Olympiakos Piräus (Griechenland), NEC Nijmegen (Niederlande), Union Saint-Gilloise (Belgien), Bodø/Glimt (Norwegen), Sturm Graz (Österreich), Fenerbahçe (Türkei), Sparta Prag (Tschechien), Olympique Lyon (Frankreich), Celtic Glasgow (Schottland) AEK Athen (Griechenland) LASK (Österreich) Viking Stavanger (Norwegen)

Champions League: Das sind die Duelle der 3. Qualifikationsrunde

  • Meisterweg
    Dinamo Zagreb – KÍ Klaksvík
    Slovan Bratislava – Mjällby
    Kairat Almaty – Levski
    Sofia KuPS – Lech Posen
    Poznań Celje – Shamrock Rovers
    Roter Stern Belgrad – Hapoel Beer-Sheva

  • Ligaweg
    Olympiakos Piräus – NEC Nijmegen
    Union Saint-Gilloise – Bodø/Glimt
    Sturm Graz – Fenerbahçe
    Sparta Prag – Olympique Lyon

Am 4./5. und am 11. August steigt die letzte Qualifkationsrunde. Hier wird sich herausstellen, welche 14 Teams überhaupt in den Playoffs dabei sind.

Celtic Glasgow, AEK Athen, LASK und Viking Stavanger sind bereits für die Playoffs gesetzt und gehören dem Meisterweg an

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Champions League: So läuft die Auslosung der Playofffs

Bei der Auslosung werden die Paarungen für die Playoffs festgelegt, obwohl die 3. Qualifikationsrunde zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgetragen wurde. Deshalb wird nicht mit den tatsächlich qualifizierten Teams gelost, sondern mit den jeweiligen Duellen aus der 3. Qualifikationsrunde.

Die Auslosung erfolgt getrennt für die zehn Mannschaften aus dem Meisterweg und für die vier Teams aus dem Ligaweg.

Für die Auslosung werden die Paarungen anhand der UEFA-Klubkoeffizienten in gesetzte und ungesetzte Teilnehmer eingeteilt. Entscheidend bei der Rangliste ist stets der Wert des höher gewerteten Teams pro Duell. Anschließend werden gesetzte gegen ungesetzte Teilnehmer gelost. Vereine aus demselben Verband können dabei nicht aufeinandertreffen.

Die Setzlisten und Gruppierungen werden am Tag der Auslosung ab 08:30 Uhr auf der offiziellen UEFA-Webseite bekanntgegeben.

Insgesamt werden sieben Duelle gelost, aus denen die letzten sieben Tickets für die Ligaphase vergeben werden.

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Champions League: Wer ist schon sicher in der Ligaphase?

29 Teams sind bereits für die Ligaphase qualifiziert:

Arsenal (England), Aston Villa (England), Liverpool (England), Manchester City (England), Manchester United (England), Barcelona (Spanien), Real Madrid (Spanien), Atlético Madrid (Spanien), Villarreal (Spanien), Real Betis (Spanien), Bayern München (Deutschland), Borussia Dortmund (Deutschland), RB Leipzig (Deutschland), VfB Stuttgart (Deutschland), Inter Mailand (Italien), Napoli (Italien), AS Rom (Italien), Como (Italien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Lille OSC (Frankreich), RC Lens (Frankreich), PSV Eindhoven (Niederlande), Feyenoord (Niederlande), Sporting CP (Portugal), FC Porto (Portugal), Club Brügge (Belgien), Galatasaray (Türkei), Slavia Prag (Tschechien), Schachtar Donezk (Ukraine)

Die Auslosung zur Ligaphase erfolgt am 27. August, ehe der erste Spieltag vom 8. bis zum 10. September ausgetragen wird.

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