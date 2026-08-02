Champions League: Playoff-Auslosung im TV und im Livestream - alle Infos im Überblick

taff Verkommt die Fußball-WM jetzt zu einem Luxusereignis? Videoclip • 01:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In den Champions-League-Playoffs werden die letzten Plätze für die Ligaphase vergeben. Die Auslosung hierzu erfolgt am 3. August. ran liefert die wichtigsten Infos.

Die Champions-League-Saison steht vor der Tür, jedoch sind erst 29 von 36 Teilnehmern fix. Während die deutschen, englischen, spanischen und italienischen Teams ihre Tickets allesamt sicher haben, müssen einige Teams aus anderen Ländern noch zittern. Am 3. August steht die Auslosung der Playoffs auf dem Programm, in denen die letzten Tickets ausgespielt werden. Welche Teams in den Playoffs aber dabei sind, wird sich erst in der 3. Qualifikationsrunde herauskristallisieren, die nach der Auslosung ausgetragen wird. Dennoch ist nach der Auslosung am Montag bereits klar, welcher Duell-Sieger auf welchen anderen Duell-Sieger trifft.

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Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 20:00 • Fussball Bundesliga Auftakt live in SAT.1: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 20:00 • Fussball Bundesliga Auftakt live in SAT.1: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: VfL Osnabrück - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: VfL Osnabrück - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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Champions League Playoffs: Die wichtigsten Infos zur Auslosung Termin: Montag, 3. August, ab 12 Uhr

Ort: UEFA-Hauptsitz, Nyon (Schweiz)

Wettbewerb: Champions League (Playoff-Runde)

2026 Hinspiele: 18./19. August 2026

Rückspiele: 25./26. August 2026

Die Sieger qualifizieren sich für die Ligaphase der Champions League

Champions League: Läuft die Auslosung der letzten Playoff-Runde im TV? Nein. Die Auslosung wird im linearen Fernsehen nicht übertragen.

Champions League: Wo finde ich einen kostenlosen Livestream zur Playoff-Auslosung? Einen kostenfreien Livestream gibt es auf den offiziellen Kanälen der UEFA: UEFA.tv, UEFA.com, UEFA-App.

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Champions League: Welche Teams sind bei der Playoff-Auslosung vertreten? Dinamo Zagreb (Kroatien), KÍ Klaksvík (Färöer), Mjällby AIF (Schweden), Slovan Bratislava (Slowakei), Levski Sofia (Bulgarien), Kairat Almaty (Kasachstan), Lech Poznań (Polen), KuPS Kuopio (Finnland), Ararat-Armenien (Armenien), NK Celje (Slowenien), Larne FC (Nordirland), Roter Stern Belgrad (Serbien), Olympiakos Piräus (Griechenland), NEC Nijmegen (Niederlande), Union Saint-Gilloise (Belgien), Bodø/Glimt (Norwegen), Sturm Graz (Österreich), Fenerbahçe (Türkei), Sparta Prag (Tschechien), Olympique Lyon (Frankreich), Celtic Glasgow (Schottland) AEK Athen (Griechenland) LASK (Österreich) Viking Stavanger (Norwegen)

Champions League: Das sind die Duelle der 3. Qualifikationsrunde Meisterweg

Dinamo Zagreb – KÍ Klaksvík

Slovan Bratislava – Mjällby

Kairat Almaty – Levski

Sofia KuPS – Lech Posen

Poznań Celje – Shamrock Rovers

Roter Stern Belgrad – Hapoel Beer-Sheva

Ligaweg

Olympiakos Piräus – NEC Nijmegen

Union Saint-Gilloise – Bodø/Glimt

Sturm Graz – Fenerbahçe

Sparta Prag – Olympique Lyon Am 4./5. und am 11. August steigt die letzte Qualifkationsrunde. Hier wird sich herausstellen, welche 14 Teams überhaupt in den Playoffs dabei sind. Celtic Glasgow, AEK Athen, LASK und Viking Stavanger sind bereits für die Playoffs gesetzt und gehören dem Meisterweg an

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Champions League: So läuft die Auslosung der Playofffs Bei der Auslosung werden die Paarungen für die Playoffs festgelegt, obwohl die 3. Qualifikationsrunde zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgetragen wurde. Deshalb wird nicht mit den tatsächlich qualifizierten Teams gelost, sondern mit den jeweiligen Duellen aus der 3. Qualifikationsrunde. Die Auslosung erfolgt getrennt für die zehn Mannschaften aus dem Meisterweg und für die vier Teams aus dem Ligaweg. Für die Auslosung werden die Paarungen anhand der UEFA-Klubkoeffizienten in gesetzte und ungesetzte Teilnehmer eingeteilt. Entscheidend bei der Rangliste ist stets der Wert des höher gewerteten Teams pro Duell. Anschließend werden gesetzte gegen ungesetzte Teilnehmer gelost. Vereine aus demselben Verband können dabei nicht aufeinandertreffen. Die Setzlisten und Gruppierungen werden am Tag der Auslosung ab 08:30 Uhr auf der offiziellen UEFA-Webseite bekanntgegeben. Insgesamt werden sieben Duelle gelost, aus denen die letzten sieben Tickets für die Ligaphase vergeben werden.

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