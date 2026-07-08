WM 2026: Cristiano Ronaldos Ex-Coach übernimmt offenbar Portugal - Pepe als Co-Trainer?

Der neue Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft soll bereits feststehen. Für Superstar Cristiano Ronaldo wäre es ein bekanntes Gesicht.

Fabrizio Romano hat sein "Here we go" bei dieser spannenden Personalie schon getwittert. Laut dem Transfermarkt-Experten wird Jorge Jesus neuer Cheftrainer von Portugal.

Der 71-Jährige trainierte zuletzt Al-Nassr und durfte dort zusammen mit Cristiano Ronaldo die Meisterschaft feiern. Der 141-malige Nationalspieler Pepe soll ihm als Assistent zur Seite stehen, wie der portugiesische Radiosender "Correio da Manha" berichtet.

Das Projekt mit Jesus ist trotz dessen fortgeschrittenen Alters nicht nur auf die EM 2028, sondern auch auf die WM 2030 ausgerichtet, schreibt Romano. Der Trainer habe die Vertragsbedingungen akzeptiert.

Neben dem kürzlichen Meisterschaftserfolg mit Al-Nassr verbuchte Jesus bereits viele weitere Titel in seiner Sammlung. In Portugal gewann er mit Benfica Lissabon unter anderem drei Meisterschaften und einmal den Pokal. Die saudi-arabische Meisterschaft gewann Jesus auch mit Al-Hilal. Mit Flamengo holte er unter anderem die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores.

An Erfahrung mangelt es dem Coach jedenfalls nicht. Allerdings wäre es das erste Mal, dass Jesus eine Nationalmannschaft übernimmt.