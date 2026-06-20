Mit 46: Ronaldinho vor Sensations-Comeback

Gut geplanter PR-Coup oder doch die sensationelle Rückkehr eines Superstars? Die brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho steht mit 46 Jahren angeblich vor einem Comeback - und das in der italienischen Serie C.

Der Weltmeister von 2002 will seine große Karriere in der kommenden Saison offenbar beim drittklassigen FC Ravenna noch einmal aufleben lassen. Am 23. Juni soll der Deal am Rande der WM in Miami offiziell bekannt gegeben werden, berichtet die "Gazzetta dello Sport".

"Neue Farben, dasselbe Lächeln. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen und gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani ein neues Kapitel zu schreiben", wird Ronaldinho zitiert.

Fußball sei für ihn schon immer "eine Quelle der Freude gewesen, und genau diesen Geist möchte ich nach Ravenna bringen".

Ravenna-Boss Ignazio Cipriani, der seit Jahren eine Freundschaft mit Ronaldinho pflegen soll, sprach von "etwas Außergewöhnlichem für unseren Verein. Er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball reicht weit über seine Leistungen auf dem Platz hinaus."