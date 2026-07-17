Regionalliga Bayern
1860 München: Florian Niederlechner bleibt ein Löwe
Aktualisiert:von SID
NFL
1860 München: Neues Logo spaltet die Fans
Videoclip • 01:28 Min
Löwen-Liebe: Der langjährige Bundesligaprofi Florian Niederlechner bleibt 1860 München auch nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern treu.
Der 35 Jahre alte Angreifer unterschrieb nach der Insolvenz der Profiabteilung des krisengeplagten Traditionsklubs bei der neuen Spielbetriebs-GmbH von 1860 bis Sommer 2027.
"Schon bei meiner letzten Verlängerung habe ich gesagt, dass meine Zeit noch nicht vorbei ist, und dass ich noch ein paar Tore für die Löwen schießen muss", sagte Niederlechner. Dass der Klub künftig in der Regionalliga spielt, sei "natürlich zuerst schwer zu verdauen gewesen. Aber ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen."
Niederlechner absolvierte 197 Bundesliga-Spiele (45 Tore) für Augsburg, Mainz und Freiburg. 2025 war er von Zweitligist Hertha BSC nach München zurückgekehrt und soll nun beim Neustart eine Führungsrolle einnehmen. "Ein Spieler mit diesem Können, diesem Torriecher und dieser Erfahrung ist für uns Gold wert", betonte Geschäftsführer Thomas Probst.
Zuletzt hatte die Profi-Fußballgesellschaft des deutschen Meisters von 1966 offiziell die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. 1860 hatte die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten. Der Vertrag mit dem langjährigen Investor Hasan Ismaik war daraufhin gekündigt worden.
Mehr Fußball-News
WM
Lerneffekt der FIFA? Darum pfeift Vincic das Finale
WM
WM 2026: Spanien vs. Argentinien - alle Fakten und die wichtigsten Updates zum Finale im News-Ticker
Regionalliga Bayern
1860-Hammer: Neues Logo ohne Löwe
WM
Spanien vs. Argentinien: WM-Finale 2026 im Livestream, Free-TV und Liveticker
WM
Messi badet Baby Yamal - das Foto und verrückte die Geschichte
Bundesliga
Schalke präsentiert neues Trikot - Fans sauer