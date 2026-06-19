WM 2026 live im Free-TV, Livestream & Ticker - Welcher Sender zeigt heute welche Partien?

:newstime So wohnt das DFB-Team bei der WM Videoclip • 01:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt.

WM 2026 live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt heute welches Spiel? 19/20. Juni: (Zeiten MESZ) 21:00 USA vs. Australien - live im Free-TV in der ARD im Joyn-Stream und auf MagentaTV 00:00 Schottland vs. Marokko - exklusiv auf MagentaTV 02:30 Brasilien vs. Haiti - live im Free-TV in der ARD im Joyn-Stream und auf MagentaTV 05:00 Türkei vs. Paraguay - exklusiv auf MagentaTV

Wer überträgt die WM im Free-TV? Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben. ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft. ARD im Livestream auf Joyn

ZDF im Livestream auf Joyn "Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern", wird ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können." ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein."

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WM 2026: Nächste Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Heute, 11:35 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:35 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 16:05 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 16:05 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 08:50 • Motorsport DTM: Lausitzring, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 08:50 • Motorsport DTM: Lausitzring, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 10:55 • Motorsport PSCCD: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 10:55 • Motorsport PSCCD: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 11:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 11:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 12:55 • Motorsport DTM: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 12:55 • Motorsport DTM: Lausitzring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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