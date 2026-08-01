Fußball
BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig heute live im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream - alle Infos zum Regionalliga-Match
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 36 Sek • Ab 12
Die Regionalliga Nord geht in eine neue Runde. Am zweiten Spieltag treffen der Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig aufeinander. ran gibt alle Infos zur Übertragung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream.
Die Regionalliga Nordost hat sich bereits aus der Sommerpause zurückgemeldet. Am 1. August kommt es im Rahmen des zweiten Spieltags zum Duell zwischen dem Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig.
Hier kostenlos streamen: Das Regionalliga-Duell zwischen dem BFC Dynamo und Chemie Leipzig am 1. August ab 16 Uhr auf Joyn
Beide Teams haben am vergangenen Wochenende einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen in Essen mit 1:4, während Leipzig zu Hause gegen den SV Babelsberg mit 0:2 den Kürzeren zog. Nun geht es für beide Teams darum, das kleine Negativ-Erlebnis zum Start wieder aus den Köpfen zu bekommen.
ran liefert die wichtigsten Infos zum Regionalliga-Duell und die Übertragung.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
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BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig: Die wichtigsten Informationen
Begegnung: BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig
Wettbewerb: Regionalliga Nordost (2. Spieltag)
Anpfiff: Samstag, 1. August, 16 Uhr
Spielort: Stadion im Sportforum Hohenschönhausen (Berlin)
Trainer: Sven Korner (BFC Dynamo), Alexander Schmidt (Chemie Leipzig)
Regionalliga Nordost: Wo läuft die Partie zwischen BFC Dynamo und Chemie Leipzig im Free-TV?
Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt die Partie zwischen dem Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig live im Free-TV.
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Regionalliga Nordost: Wo gibt es einen Livestream zu BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig?
Das Regionalliga-Spiel wird in den Mediatheken des MDR der ARD gestreamt. Die Streams lassen sich kostenfrei auf Joyn aufrufen.
Regionalliga Nordost: Wo finde ich einen Liveticker zu BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig?
Chemie Leipzig gastiert in Berlin: Alle Infos zur Übertragung im Überblick
Begegnung: BFC Dynamo vs. Chemie Leipzig
Wettbewerb: Regionalliga Nordost, 2. Spieltag
Anpfiff: Samstag, 1. August, 16 Uhr
Free-TV: MDR
Livestream: Joyn, ARD Mediathek, MDR Mediathek
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