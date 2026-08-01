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FC Bayern auf Asientour: Das Testspiel bei Jeju SK im TV und im Livestream - welche Stars sind dabei und wer fehlt?
Aktualisiert:von Ran
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Der FC Bayern bestreitet Anfang August eine einwöchige Asientour und trifft in Südkorea auf den Jeju SK. ran liefert alle Infos zum Testspiel.
Der FC Bayern kehrt der Heimat für eine Woche den Rücken und bestreitet nach dem Tegernsee-Trainingslager eine einwöchige Asien-Tour (1. bis 8. August). Die Marketing-Reise führt die Münchner nach Südkorea, wo am 4. August ein Testspiel bei Jeju SK steigt.
Der südkoreanische Erstligist ist nach Wehen-Wiesbaden und dem FC Rottach-Egern der dritte Testspiel-Gegner der Bayern. Die meisten WM-Fahrer werden wieder dabei sein, jedoch stoßen Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise nach ihren Halbfinalteilnahmen erst nach der Asienreise zum Team.
Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele & Ergebni
Selbiges gilt für Jamal Musiala, der nach seiner Operation individuell trainiert, und für den noch angeschlagenen Neuzugang Ismael Saibari. Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Co. treten die Reise an.
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FC Bayern gastiert bei Jeju SK: Die wichtigsten Infos im Überblick
Begegnung: Jeju SK vs. FC Bayern
Termin: 4. August 2026
Anpfiff: 13 Uhr (MEZ)
Austragungsort: Jeju World Cup Stadium, Soogwipo, Südkorea
Trainer: Sergio Costa (Jeju SK), Vincent Kompany (FC Bayern)
FC Bayern auf Asienreise: Läuft das Testspiel bei Jeju SK im TV
Nein. Es wird keine Übertragung zu Jeju SK vs. FC Bayern im TV geben?
FC Bayern gastiert bei Jeju SK: Wo finde ich einen Livestream?
Es besteht die Möglichkeit, die Partie auf FC Bayern TV + live im Stream zu verfolgen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Eine kostenfreie Möglichkeit besteht - Stand heute (30. Juli) - nicht.
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FC Bayern: Wie geht es für den FC Bayern nach dem Testspiel weiter?
So langsam beginnt auch beim FC Bayern die heiße Zeit der Vorbereitung auf die neue Saison. Im Rahmen der Asientour steht noch ein Testspiel-Kracher gegen Aston Villa (7. August) auf dem Programm. Weiter geht es am 15. August mit dem Telekom Cup gegen RB Leipzig.
Wirklich ernst wird es eine Woche später, wenn die Bayern im Supercup nach Dortmund müssen. Die Partie steigt am 22. August, genau sechs Tage vor dem ersten Bundesliga-Match der neuen Saison gegen Stuttgart.
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