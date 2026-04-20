Galatasaray vs. Fenerbahce: Wo läuft das Istanbul-Derby im TV und Livestream?

In der türkischen Süper Lig kommt es zum brisanten Istanbul-Derby. Wer setzt sich durch? So könnt ihr die Partie im TV, Livestream oder Ticker verfolgen.

Auch in der Türkei befindet sich die Liga in der Endphase. Das Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce am 31. Spieltag könnte dabei entscheidend im Kampf um die Meisterschaft sein.

Vor der Partie steht Galatasaray mit Ex-Bayern-Star Leroy Sane auf Rang eins - mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce.

Mit einem Sieg könnte Galatasaray den Vorsprung auf den Stadtrivalen auf sieben Zähler ausbauen. Dies käme, bei dann nur noch drei ausstehenden Partien, wohl einer Vorentscheidung im Titelkampf gleich.

Fenerbahce hingegen könnte den Druck mit einem Sieg gegen "Gala" nochmals deutlich erhöhen, wäre aber weiter auf einen Ausrutscher der "Löwen" angewiesen.

ran sagt Euch, ob ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.