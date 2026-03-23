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Fußball U21 EM-Qualifikation

U21-EM: Griechenland vs. Deutschland - Qualifikation live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von ran

17:30 SAT.1 Bayern

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Videoclip • 01:28 Min • Ab 12

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Griechenland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kämpft um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2027, die in Serbien und Albanien stattfinden wird.

Für das Team von Antonio Di Salvo geht es darum, nach Möglichkeit den ersten Platz in der Quali-Gruppe zu erobern. Nach der 2:3-Pleite im ersten Spiel gegen Griechenland stehen die DFB-Junioren unter Zugzwang. Schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt.

Eine Nichtteilnahme am Turnier 2027 wäre natürlich eine herbe Enttäuschung für den Vize-Europameister. Umso bedeutsamer ist das Match in Griechenland, das am 31. März (ab 18:15 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) steigt.

Selbst bei einer erneuten Pleite gegen Griechenland könnte sich Deutschland aber noch über die Playoffs qualifizieren.

ran.joyn hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

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Griechenland vs. Deutschland im Free-TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das U21-EM-Qualifikationsspiel statt?

  • Partie: Griechenland vs. Deutschland

  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21

  • Datum: 31. März 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr

  • Austragungsort: Apostolos-Nikolaidis-Stadion, Athen

Deutschland gastiert in Griechenland: Läuft das U21-Länderspiel live im Free-TV?

Ja, die Partie der deutschen U21 in Griechenland wird live und kostenlos auf ProSieben MAXX gezeigt.

Griechenland vs. Deutschland live: Wo kann ich das U-21-Quali-Spiel im Livestream sehen?

Das U21-EM-Qualifikationsspiel ist kostenlos im Joyn-Livestream zu sehen.

Deutschland gastiert in Griechenland: Gibt es einen Liveticker für das Quali-Spiel der U21

Ja, die Partie kann wie gewohnt auf ran.joyn.de im Liveticker verfolgt werden.

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U21-Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Griechenland vs. Deutschland

  • Begegnung: Griechenland vs. Deutschland

  • Datum und Uhrzeit: 31. März 2026; 18:00 Uhr

  • Free-TV: ProSieben MAXX

  • Livestream: Joyn

  • Liveticker: ran.joyn.de

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