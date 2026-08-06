UEFA Super Cup live: Paris Saint-Germain vs. Aston Villa im TV, Livestream und Liveticker

Am 12. August steigt der UEFA Super Cup. Paris Saint-Germain trifft auf Aston Villa. Alle Infos im Überblick.

Traditionell treffen zum Saisonstart der Champions-League-Sieger und der Europa-League-Sieger aufeinander. Am 12. August kommt es folgerichtig zum Duell zwischen PSG, das in der Königsklasse erfolgreich war, und Aston Villa (ab 21 Uhr im LIVETICKER), das Freiburg im Endspiel der Europa League bezwang. Der Premier-League-Klub hatte sich im Europa-League-Finale gegen Freiburg durchgesetzt.

Das erste große internationale Spiel der neuen Saison steigt in Salzburg. Die Pariser gehen als Titelverteidiger ins Duell, nachdem es im Vorjahr zu einem knappen Sieg nach Elfmeterschießen gegen die Spurs gereicht hatte.