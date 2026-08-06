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UEFA Super Cup live: Paris Saint-Germain vs. Aston Villa im TV, Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von Dominik Hager

ran Fußball

PSG-Star mit 800 PS unterwegs - Fans kreischen ohne Ende

Videoclip • 01:02 Min

Am 12. August steigt der UEFA Super Cup. Paris Saint-Germain trifft auf Aston Villa. Alle Infos im Überblick.

Traditionell treffen zum Saisonstart der Champions-League-Sieger und der Europa-League-Sieger aufeinander. Am 12. August kommt es folgerichtig zum Duell zwischen PSG, das in der Königsklasse erfolgreich war, und Aston Villa (ab 21 Uhr im LIVETICKER), das Freiburg im Endspiel der Europa League bezwang. Der Premier-League-Klub hatte sich im Europa-League-Finale gegen Freiburg durchgesetzt.

Das erste große internationale Spiel der neuen Saison steigt in Salzburg. Die Pariser gehen als Titelverteidiger ins Duell, nachdem es im Vorjahr zu einem knappen Sieg nach Elfmeterschießen gegen die Spurs gereicht hatte.

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UEFA Super Cup: Die wichtigsten Infos zu PSG vs. Aston Villa

  • Begegnung: PSG vs. Aston Villa

  • Wettbewerb: Supercup

  • Termin: 12. August

  • Anstoß: 21 Uhr

  • Austragungsort: Red Bull Arena, Salzburg (Österreich)

  • Trainer: Luis Enrique (PSG), Unai Emery (Aston Vila)

UEFA Super Cup: Gibt es eine Übertragung im Free-TV zu PSG vs. Aston Villa?

Nein. Das Match zwischen PSG und Aston Villa wird nicht im Free-TV gezeigt.

Paris Saint-Germain vs. Aston Villa: Wer überträgt den UEFA Super Cup im Pay-TV?

Die Übertragungsrechte hat DAZN. Die kostenpflichtige Plattform wird das Match live auf ihrem linearen Sender DAZN1 übertragen.

Paris Saint-Germain vs. Aston Villa: Wo finde ich einen Livestream?

Einen Livestream gibt es in der DAZN-App oder über die DAZN-Webadresse. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig. Einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben.

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Paris Saint-Germain vs. Aston Villa: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Liveticker zu PSG vs. Aston Villa gibt es auf ran.joyn.de.

UEFA Supercup: Alles zur Übertragung von PSG vs. Aston Villa auf einen Blick

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