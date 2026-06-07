WM-Qualifikation
WM-Qualifikation der Frauen: Slowenien vs. Deutschland live im kostenlosen Joyn-Livestream, Free-TV und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:21 Min
Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.
Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.
In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0 gegen Österreich gab.
Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.
ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.
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Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
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Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
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Slowenien vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
Spiel: Slowenien vs. Deutschland
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 6. Spieltag
Datum: 9. Juni 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Stadion Stožice (Ljubljana)
Slowenien - Deutschland live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?
Ja. Das Spiel zwischen Slowenien und Deutschland wird im Free-TV bei "ZDF" übertragen.
DFB-Frauen gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Slowenien vs. Deutschland ?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Slowenien und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Slowenien gegen Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.
Paarung: Slowenien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 9. Juni 2026; 18:00 Uhr
Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sasa Kolman (Slowenien)
Free-TV: ZDF
Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de
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