Beim letzten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador kommt es bei der deutschen Mannschaft zu einer Trikot-Premiere. Dafür sorgt die FIFA.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht bei der WM am Donnerstagabend das letzte Gruppenspiel auf dem Programm. Ab 22 Uhr geht es im Finalstadion in East Rutherford gegen Ecuador (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn).

Das Spiel wird dabei eine ganz besondere Premiere bereithalten. Erstmals bei dieser Endrunde läuft das Team von Trainer Julian Nagelsmann nicht in den weißen Heimtrikots auf.

Florian Wirtz und Co. werden stattdessen in den blauen Jerseys mit türkisfarbenen Hosen auf dem Platz stehen.

Dies hatte der Fußball-Weltverband FIFA bereits vor dem Turnier festgelegt.