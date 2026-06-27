Vor dem K.o.-Spiel gegen Paraguay verteidigt DFB-Boss Andreas Rettig das DFB-Team - und Bundestrainer Nagelsmann.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sieht die deutsche Nationalmannschaft für die Alles-oder-Nichts-Spiele bei der Fußball-WM gut gerüstet.

"Wir wissen, dass wir nun das Messer am Hals haben in den K.o.-Spielen. Das hatten wir schon einmal gegen die Slowakei. Auch da war der Druck groß", sagte Rettig vor dem Sechzehntelfinale am Montag gegen Paraguay bei "Magenta TV".

Deutschland hatte im November im finalen Qualifikationsspiel gegen die Slowakei zwingend einen Sieg benötigt - und gewann mit 6:0. "Wir werden am Montag das Slowakei-Gesicht sehen und nicht das Ecuador-Gesicht", sagte Rettig. Gegen Ecuador hatte das DFB-Team zum Abschluss der Gruppenphase 1:2 verloren.

Diese Niederlage sei "für uns ein ungewohntes Gefühl nach elf Siegen in Folge" gewesen, so Rettig: "Aber ich denke, das war ein wichtiges Spiel."