WM 2026: Kolumbien vs. Portugal heute Nacht live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

ran Fußball WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 kommt es in der Gruppe K zum hochklassigen Kräftemessen zwischen Kolumbien und Portugal im Hard Rock Stadium in Miami. Wir haben alle Details zur Partie für dich.

Zum Abschluss der Gruppe K bei der Weltmeisterschaft verspricht das Duell zwischen Kolumbien und Portugal eine Menge Spektakel. WM 2026: Kolumbien vs. Portugal am 28. Juni ab 01:30 Uhr im Joyn-Livestream Die Kolumbianer verfügen über einen gefährlichen Angriff, der jede Defensive in Schwierigkeiten bringen kann - und im Hard Rock Stadium werden sie auf eine gewohnt lautstarke und emotionale Fangemeinde treffen. Portugal reist mit Altmeister Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und einer Reihe weiterer Topspieler an, die das Team auf dem Weg zum Titel tragen sollen. Für beide Teams geht es um die beste Ausgangslage in der K.o.-Runde: Der Sieger der Gruppe K spielt am 3. Juli im Arrowhead Stadium in Kansas-City gegen einen Gruppendritten. Der Zweite muss am 2. Juli im BMO Field in Toronto ran, während der Gruppendritte eventuell am 1. Juli in Atlanta gefordert ist.

Kolumbien vs. Portugal live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Mittwoch, den 28. Juni 2026, 01:30 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 19:30 Uhr

Spielort : Hard Rock Stadium, Miami (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe K

- Anzeige -

- Anzeige -

Wo läuft Kolumbien vs. Portugal live im TV und Stream? Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans in Deutschland: Das Spiel wird live im Free-TV übertragen! Das ZDF zeigt die Partie in voller Länge im Fernsehen. Somit kann die Partie auch im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn verfolgt werden.

WM 2026: Kolumbien vs. Portugal im Liveticker Du kannst das Spiel nicht live im TV oder Stream sehen? Verfolge das entscheidende Gruppenspiel zwischen Kolumbien und Portugal in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Hard Rock Stadium in Miami. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, wer sich den Gruppensieg schnappt und den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt macht!

Kolumbien vs. Portugal: Der direkte Vergleich Bei einer Weltmeisterschaft standen sich die beiden Nationen auf dem Rasen noch nie gegenüber - das Gruppenfinale in Miami ist das erste Pflichtspiel-Aufeinandertreffen überhaupt. Bisher gab es lediglich ein einziges Freundschaftsspiel zwischen den beiden Teams, das im Vorfeld der WM 2014 ebenfalls auf US-amerikanischem Boden ausgetragen wurde. Die Partie endete damals mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Damit wartet der direkte Vergleich nicht nur auf den ersten Sieger, sondern auch auf das allererste Tor in der Geschichte dieser Begegnung.

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Austragungsort: Das Hard Rock Stadium Ausgetragen wird der Kracher im legendären Hard Rock Stadium in Miami, der Heimat der Miami Dolphins (NFL). Dass die Arena auch im Fußball eine absolute Weltklasse-Atmosphäre garantieren kann, hat sie unlängst bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 unter Beweis gestellt, als hier unter anderem das Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al Ahly stattfand.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -