ran Fußball DFB-Team - Fans feiern Kader-Nominierung trotz Leaks: "Weltklasse" Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Der DFB reagiert auf die Leaks der vergangenen Tage mit einer ganz eigenen Kader-Bekanntgabe. Das Aufgebot wird naturgemäß auch kritisch gesehen.

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Bald verfügbar Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream Verfügbar auf Joyn 460 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream Verfügbar auf Joyn 460 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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DFB für Kader-Bekanntgabe gefeiert Das Netz feiert den DFB für die Idee. "Können wir festhalten wie schön das Social Media Team die Spieler vorstellt? Da sind so tolle Nachrichten von den engsten der Spieler bei, da bekommt man wirklich Gänsehaut! Wunderschön gemacht", schreibt ein Nutzer. Dafür erfahren Journalisten, die den Großteil des Kaders in den vergangenen Tagen bereits schrittweise geleakt hatten, Kritik und jede Menge Gegenwind. "Sie haben es geschafft, den ganzen Hype komplett rauszunehmen", fasste es ein anderer User zusammen. Um 13 Uhr fand dann die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann statt, in der er die Nominierungen erläuterte. Wie zum Beispiel die Entscheidung für Manuel Neuer, aber auch den Verzicht auf Said El Mala, über dessen WM-Teilnahme zuletzt spekuliert wurde. ran hat die besten Netzreaktionen zur Kader-Bekanntgabe gesammelt.

DFB-Kader - Netzreaktionen zur Bekanntgabe: "Wäre so ein geiler Vibe gewesen"

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