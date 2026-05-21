WM
DFB-Kader von Nagelsmann - Netzreaktionen zur Nominierung: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!"
Aktualisiert:von Andreas Reiners
ran Fußball
DFB-Team - Fans feiern Kader-Nominierung trotz Leaks: "Weltklasse"
Videoclip • 01:45 Min
Der DFB reagiert auf die Leaks der vergangenen Tage mit einer ganz eigenen Kader-Bekanntgabe. Das Aufgebot wird naturgemäß auch kritisch gesehen.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag das Heft des Handelns in die Hand genommen. Am Tag der offiziellen Kader-Bekanntgabe für die WM 2026 startete der Verband früh am Morgen mit der Verkündung von Joshua Kimmich in den Tag.
Was folgte, war eine liebevolle und emotionale Vorgehensweise, mit Videos und Einzelvorstellungen wurde das Aufgebot nach und nach veröffentlicht.
DFB-Kader ohne Bisseck: Darum ergibt Nagelsmanns Verzicht keinen Sinn
So kommt bei Frankfurts Nathaniel Brown zum Beispiel dessen Mutter zu Wort, Stuttgarts Jamie Leweling erhält Glückwünsche von einem Jugendfreund. So zieht sich das durch den Kader und den Vormittag.
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DFB für Kader-Bekanntgabe gefeiert
Das Netz feiert den DFB für die Idee.
"Können wir festhalten wie schön das Social Media Team die Spieler vorstellt? Da sind so tolle Nachrichten von den engsten der Spieler bei, da bekommt man wirklich Gänsehaut! Wunderschön gemacht", schreibt ein Nutzer.
Dafür erfahren Journalisten, die den Großteil des Kaders in den vergangenen Tagen bereits schrittweise geleakt hatten, Kritik und jede Menge Gegenwind. "Sie haben es geschafft, den ganzen Hype komplett rauszunehmen", fasste es ein anderer User zusammen.
Um 13 Uhr fand dann die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann statt, in der er die Nominierungen erläuterte. Wie zum Beispiel die Entscheidung für Manuel Neuer, aber auch den Verzicht auf Said El Mala, über dessen WM-Teilnahme zuletzt spekuliert wurde.
ran hat die besten Netzreaktionen zur Kader-Bekanntgabe gesammelt.
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DFB-Kader - Netzreaktionen zur Bekanntgabe: "Wäre so ein geiler Vibe gewesen"
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