Der WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht fest. 26 Mann sind dabei, einige Stars aber auch nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und der DFB haben am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Der Kader für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht fest.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer reist als Nummer eins mit, der Mainzer Nadiem Amiri ist ebenfalls dabei. Auch Maximilian Beier und Leroy Sane haben es etwas überraschend in das finale Aufgebot geschafft.

26 Mann nimmt Nagelsmann mit, dazu auch Bayerns Nummer zwei Jonas Urbig als weiteren Torhüter fürs Training.

Das Ganze bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass einige Stars bei der Weltmeisterschaft fehlen werden. Dass also Spieler nicht dabei sind, die es womöglich auch verdient hätten.