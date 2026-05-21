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DFB-Kader von Nagelsmann: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot
Aktualisiert:von ran.de
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DFB-Kader offiziell! Diese 26 Spieler sind für die WM nominiert
Videoclip • 01:08 Min
Der WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht fest. 26 Mann sind dabei, einige Stars aber auch nicht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann und der DFB haben am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Der Kader für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht fest.
Bayern-Torhüter Manuel Neuer reist als Nummer eins mit, der Mainzer Nadiem Amiri ist ebenfalls dabei. Auch Maximilian Beier und Leroy Sane haben es etwas überraschend in das finale Aufgebot geschafft.
Offizieller WM-Kader: DFB-PK im Ticker - Youngster doch nicht dabei!
26 Mann nimmt Nagelsmann mit, dazu auch Bayerns Nummer zwei Jonas Urbig als weiteren Torhüter fürs Training.
Das Ganze bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass einige Stars bei der Weltmeisterschaft fehlen werden. Dass also Spieler nicht dabei sind, die es womöglich auch verdient hätten.
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WM 2026: El-Mala-Aus wird kontrovers diskutiert
So wird zum Beispiel die Nicht-Nominierung von Said El Mala vom 1. FC Köln im Netz kontrovers diskutiert.
Doch welche Stars fehlen noch, die nah dran waren am Kader?
Neben El Mala stehen ebenfalls nicht im WM-Kader des DFB: Matthias Ginter, Yann Aurel Bisseck, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku, Tom Bischof, Assan Ouedraogo, Chris Führich, Karim Adeyemi, Kevin Schade, Jonathan Burkardt, Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst sowie die verletzten Serge Gnabry, Anton Stach und Marc-Andre ter Stegen.
Auch interessant: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!" Netzreaktionen zur Kader-Nominierung
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