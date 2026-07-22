Fußball-WM
DFB-Team: Lukas Podolski kritisiert Mentalität - "Typen fehlen"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Ausrichtung beim DFB? So würde Klopp es angehen
Videoclip • 03:31 Min
Lukas Podolski äußert scharfe Kritik am DFB-Team. Der Weltmeister von 2014 vermisst im deutschen Team Typen und die richtige Mentalität.
2014er-Weltmeister Lukas Podolski hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel mangelnde Mentalität vorgeworfen. Dies sei der Fall, "weil Typen fehlen", sagte der 41-Jährige der "Sport Bild"
"Es übernimmt keiner Verantwortung. Man liegt hinten und es rappelt sich keiner auf, keiner hilft dem anderen. Das ist keine Einheit bei der WM in Amerika gewesen, angefangen vom Trainer bis zur Mannschaft."
Der Mannschaft, so Podolski, habe die nötige Aggressivität gefehlt. "Man muss auch mal ein wenig dreckig spielen, auf dem Platz darf es ruhig mal knallen."
Von Profis mit derartigem Mindset habe Deutschland zu wenige, "weil die Spieler heutzutage glattgebügelt werden. Man darf sich zu nichts bekennen, anecken", sagte er. Eine Ausnahme sei unter anderem Antonio Rüdiger. "Er hat diese Galligkeit, er kann mal ein Drecksack sein, wenn es nötig ist", sagte Podolski.
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Podolski hält Klopp für richtige Wahl
Als neuen Bundestrainer und Nachfolger des zurückgetretenen Julian Nagelsmann hält Podolski Jürgen Klopp derweil für die richtige Wahl. Dies gelte "nicht nur wegen seiner Art, sondern auch wegen seines Ansatzes, Fußball spielen zu lassen", sagte Podolski.
Der Trainerwechsel allein werde die Probleme des deutschen Fußballs nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aber nicht lösen. "Jetzt den Trainer zu wechseln und dann zu sagen, nun wird alles besser, das ist zu einfach."
Der DFB brauche vielmehr strukturelle Veränderungen – von der Nachwuchsarbeit bis zur Ausbildung von Mentalitätsspielern. Als Vorbilder nannte Podolski Spanien, Argentinien und Frankreich.
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