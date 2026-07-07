WM 2026 heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker - Wer überträgt die Achtelfinals?

ran Fußball WM 2026: "Nur noch Mafia" - Fans entsetzt nach Balogun-Entscheidung Videoclip • 01:41 Min Link kopieren Teilen

Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt. Hier laufen die Spiele im TV und Stream

WM 2026 heute live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt welches Spiel? 7. Juli: (Zeiten MESZ) 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten - live im Joyn-Stream, im Free-TV in der ARD und auf MagentaTV 22:00 Uhr: Schweiz vs. Kolumbien - live im Joyn-Stream, im Free-TV in der ARD und auf MagentaTV

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Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 13:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 4. Etappe Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 13:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 4. Etappe Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 07:00 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 09:20 • Rugby Nations Championship: Australien - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 12:00 • Rugby Nations Championship: Japan - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Wer zeigt Spiele im Livestream? Alle 104 Spiele der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis zum 19. Juli) zeigt in Deutschland nur die Telekom, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie schon bei der Heim-EM 2024 erwarben ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom. Die Spiele, die im Free-TV von der ARD und vom ZDF übertragen werden, könnnen zudem auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Wer aber wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV. Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen. DFB-Team: Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann - so reagieren die Experten

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