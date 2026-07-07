Fußball-WM
Claudia Neumann kommentiert Argentinien vs. Ägypten - Wer ist die ZDF-Kommentatorin?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: DFB-Zukunft? Rudi Völler spricht Klartext
Videoclip • 02:45 Min
Bei der Fußball-WM gehört Claudia Neumann zu den bekanntesten Gesichtern. Doch wer ist die ZDF-Kommentatorin eigentlich?
Findet ein großes Fußballturnier statt, stehen traditionell auch die Menschen hinter den Mikrofonen im Rampenlicht. Zu den bekanntesten gehört in Deutschland auch eine Frau. Ihr Name: Claudia Neumann.
Die 62-Jährige kommentiert schon seit vielen Jahren für das ZDF, ran stellt die Sportjournalistin vor.
Neumann wurde im Jahr 1964 in Düren geboren und entschied sich nach Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Frankreich für den Magisterstudiengang Germanistik, Pädagogik und Sport in Bonn.
Mehr als drei Jahrzehnte später gehört Neumann zu den renommiertesten Reporterinnen in Deutschland und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück.
Die nächsten WM-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream
210 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream
210 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 MinBald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 Min
Claudia Neumann schreibt bei der WM Reportergeschichte
Nach dem Studium startete Neumann zunächst mit einer Hospitanz bei RTL in Köln, ehe sie zu Sat.1 wechselte und erstmals von großen Sportevents wie der Fußball-WM 1994, der EM zwei Jahre später, sowie Wimbledon und der Tour de France berichtete.
1999 schloss sie sich schließlich dem ZDF an, für das sie nun bereits seit 27 Jahren aktiv ist. Neben unzähligen Fußball-Großereignissen, Männer wie Frauen, kam sie auch bei mehreren Olympischen Spielen und diversen Tennis-Weltmeisterschaften zum Einsatz.
Neumann schrieb dabei als erste Live-Kommentatorin bei einer Fußball-WM der Männer Geschichte, gleiches gilt für ihr erstes Champions-League-Spiel.
ZDF-Kommentatorin Neumann: Zufällige Begeisterung für Fußball als Kind
Ihre Begeisterung für Fußball entdeckte sie als Kind rein zufällig, allzu gut an kam dies aber nicht. "Natürlich gab es Widerstände, quasi im eigenen Haus, weil sich das damals nicht schickte", sagte sie einst im "Fums"-Interview.
Seit Jahren schon hat Neumann mit Shitstorms, sexistischer Kritik und Hass im Netz zu tun, was sie in ihrem 2020 erschienenen Buch "Hat die überhaupt 'ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen" thematisiert.
Übrigens: Ihr Privatleben hält Neumann strikt aus der Öffentlichkeit heraus, bei Social Media aktiv ist sie nicht.
Mehr Fußball-News
WM
Nach Torrekord: Messi überrascht Klose mit Anruf
WM
Nach Rassismus-Eklat: Paraguayische Politikerin beschuldigt Mbappé der "geschlechtsspezifischen Gewalt" und droht mit Klage
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker - Wer überträgt die Achtelfinals?
WM
Lea Wagner: Tochter von Ex-Fußball-Star und ihre Verbindung zu Klopp
WM
WM 2026: Argentinien vs. Ägypten heute live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und Ticker - Halbzeitstand 0:1
Bundesliga
FC Bayern holt Offensiv-Juwel zurück