Fußball-WM
England vs. Mexiko "eines der besten WM-Spiele aller Zeiten" - Pressestimmen zum Achtelfinale
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: Harry Kane nach Sieg ohne Stimme: "Es war ein verrücktes Spiel!"
Videoclip • 01:32 Min
England steht nach einem Spektakel gegen Mexiko im WM-Viertelfinale. Die internationale Presse zeigt sich begeistert.
Große Freude bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Three Lions stehen bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Im Achtelfinale schlug das Team von Cheftrainer Thomas Tuchel Co-Gastgeber Mexiko mit 3:2.
Bereits in der ersten Halbzeit hatte Jude Bellingham Mexiko mit einem Doppelpack geschockt, später legte Harry Kane vom Punkt nach.
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Weil den Mexikanern aber zweimal der Anschluss gelang - und England lange in Unterzahl spielte - blieb die Partie bis zum Schluss offen.
Die internationalen Gazetten waren ob der Begegnung begeistert. ran zeigt die Pressestimmen.
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England
"The Telegraph": "Wir waren gekommen, um zu sehen, wie England versucht, den größten Sieg seiner WM-Geschichte außerhalb der britischen Inseln einzufahren. Am Ende gab es etwas noch Größeres - ein episches Ereignis, über das wir in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft noch jahrelang sprechen werden. Zunächst einmal: Mexikos Serie von 26 ungeschlagenen Spielen im Aztekenstadion seit 2013 ist vorbei. Sie endete damit, dass der arme Kerl an der Lautsprecheranlage des Stadions den Play-Knopf drücken musste und knapp 78.000 Mexikaner 'Thirty Years of Hurt' hören mussten."
"The Guardian": "Man kann es als Englands schönsten Sieg in der K.-o.-Phase einer WM seit 1966 verbuchen. Davon gab es nicht besonders viele; bisher nur neun, von denen jeder für sich ein packendes Drama war. Doch es war der Kontext dieses Spiels, der es von den anderen abhob. England betrat das chaotische Estadio Azteca - ein Stadion, das für die Engländer mit ganz besonderen Erinnerungen behaftet ist -, um sich der ganzen Kraft der mexikanischen Nation zu stellen. Und dazu eine Mannschaft, die hier so gut wie nie verliert."
"Daily Mirror": "Jude Bellingham ließ sich weder von der Höhe noch vom feindseligen Heimpublikum beeindrucken und verhalf England zu einem packenden Sieg über Mexiko, nachdem die Mannschaft im Aztekenstadion eine harte Prüfung durchstehen musste und trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit einem Ansturm standhielt."
"Daily Mail": "Englands Azteken-Epos. Zehn Engländer gewinnen einen Klassiker nach einer Roten Karte und Elfmetern. Jude Bellinghams Doppelpack und Harry Kanes Siegtor. Jetzt kommt Erling Haaland."
Mexiko
"Mediotiempo": "Das Ende des Traums! Mexiko fiel erneut in das alte Muster zurück und schied im Achtelfinale gegen England mit einem 'Aztecazo' aus."
"Esto": "Der Traum ist aus: England eliminiert Mexiko im Aztekenstadion mit einem Doppelpack von Jude Bellingham."
Spanien
"AS": "England erreicht das Viertelfinale nach einem WM-Klassiker."
"Marca": "England hat neue Helden. Bellinghams Tore machen den mexikanischen Traum zunichte."
Frankreich
"L'Equipe": "Es war ein unglaubliches Spiel in einer unglaublichen Atmosphäre."
Schweiz
"Blick": "Dieses WM-Achtelfinale im Aztekenstadion bietet viele Kapitel. Das Happy End ist dabei den Engländern vorbehalten."
USA
"The Athletic": "Thomas Tuchel wollte das Chaos in diesem Spiel kontrollieren und eine kontrollierte, sorgfältige und abgestimmte Leistung seiner Mannschaft sehen. Das hat er nicht bekommen. Stattdessen bekam er eines der besten Weltmeisterschaftsspiele aller Zeiten, einen der größten Siege Englands bei einer Weltmeisterschaft überhaupt und den Einzug ins Viertelfinale gegen Norwegen in Miami am Samstag"
"ESPN": "Dieses Spiel hatte wirklich alles."
Österreich
"Kronen Zeitung": "Drama pur in diesem Achtelfinal-Duell! Favorit England beendet das WM-Märchen von Gastgeber Mexiko - musste beim 3:2-Sieg aber bis zur letzten Sekunde zittern."
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