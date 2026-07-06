DFB-Team: Jürgen Klopp neuer Bundestrainer? Entscheidung offenbar gefallen

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp soll sich mit dem DFB darauf geeinigt haben, die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer anzutreten. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Jürgen Klopp übernimmt den Job als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Klopp soll dem DFB zugesagt haben, den Job des Bundestrainers zu übernehmen. Das postete der Transfer-Experte Fabrizio Romano am Sonntagmittag auf X. Nach Julian Nagelsmann: Nächster DFB-Funktionär denkt wohl an Rücktritt

WM 2026 - Bringt Jürgen Klopp zwei alte Weggefährten mit? Über die Einzelheiten eines langfristigen Vertrags mit dem DFB würde aktuell noch diskutiert, genauso wie Klopp aktuell noch über den Ausstieg aus seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull verhandle. Aber es gebe keine Zweifel mehr daran, dass Klopp der neue Bundestrainer werde. Klopp selbst wollte das noch nicht offiziell bestätigen. "Es gibt nichts zu berichten. Sobald es etwas gibt, erfahrt ihr es als Erstes", sagte der 59-Jährige am Sonntagabend bei "Magenta" vor dem Spiel Brasilien gegen Norwegen.

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Jürgen Klopp: DFB-Gespräche wohl in New York Wie "Sky" berichtet, soll am Samstag ein erstes Telefonat zwischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Red Bull über die Personalie Klopp stattgefunden haben. Kommende Woche werde eine DFB-Delegation in New York mit dem Coach und seinem Berater Marc Kosicke zusammentreffen. Offen sei auch noch, ob sich beide Seiten bis 2028 oder bis 2030 aneinander binden. Die Gespräche über einen Deal sollen demnach noch mehrere Tage andauern. Red-Bull-Aktionäre würden auf eine Entschädigungszahlung pochen, sollte Klopp das Unternehmen verlassen. Die Erwähnung von Klopp als Wunschkandidat durch den DFB bei der Verkündung des Nagelsmann-Rücktritts soll zudem bei Red Bull "nicht jedem gefallen" haben. Bei dem Brausekonzern steht der Schwabe noch bis 2029 unter Vertrag. Dass er den Job als Head of Global Soccer für Red Bull annahm, kam bei vielen Fans nicht sonderlich gut an. Seiner Popularität tat das aber keinen Abbruch. Klopp hatte mit dem DFB zuletzt bereits "intensive Gespräche" angekündigt. "Die Probleme, die wir aktuell haben, hängen nicht an der Personalie Julian Nagelsmann", sagte der 59-Jährige. Der deutsche Fußball stehe "am Wendepunkt": "Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind."

Klopp feierte mit Liverpool und dem BVB große Erfolge Julian Nagelsmann war einige Tage nach dem enttäuschenden WM-Aus des DFB-Teams im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (4:5 n.E.) als Bundestrainer zurückgetreten. Klopp, der derzeit bei der WM als TV-Experte im Einsatz ist, galt von Anfang an als logischer Nachfolger. Der 59-Jährige hat in seiner Karriere mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen und ist englischer Meister geworden, Borussia Dortmund führte er zu zwei Meisterschaften und dem ersten Double der Vereinsgeschichte.

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Klopp im RB-Imperium unter Vertrag Klopp, der seine Karriere beim 1. FSV Mainz 05 begann, gilt als einer der prägendsten Trainer der vergangenen beiden Jahrzehnte und ist weltweit einer der beliebtesten und prominentesten Deutschen. WM 2026: Auch Per Mertesacker bietet sich beim DFB an Nun steht der Ex-Profi vor der womöglich schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgabe seiner Trainer-Karriere: die deutsche Nationalmannschaft in die Weltspitze zurückzuführen.

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