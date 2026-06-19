:newstime Elfenbeinküste: Fakten über Deutschlands WM-Gegner Videoclip • 01:32 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie Deutschland feierte auch die Elfenbeinküste eine Auftakterfolg bei der WM 2026. Im direkten Duell geht es um die beste Ausgangsposition in der Gruppe. Die Entscheidung könnte dabei auf den Außen fallen.

Von Julian Bachmann und Tobias Hlusiak An Selbstvertrauen sollte es Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste nach dem 1:0-Erfolg zum WM-Auftakt nicht mangeln. Natürlich ist die DFB-Elf ein anderes Kaliber - der 2:1-Erfolg gegen im Test gegen Frankreich vor Turnierstart zeigt aber, dass die Ivorer auch Top-Nationen vor Probleme stellen können. "Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben", sagte Yan Diomande nach dem ersten Gruppenspiel. Und weiter: "Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen." Deutschland sei zwar "eines der größten Teams der Welt", das Wichtigste sei nun aber, "ruhig und entspannt" zu bleiben. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Livestream und Liveticker Erstmals seit 2014 ist die Elfenbeinküste wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Noch nie schaffte es der Afrikameister von 2024 in die K.o.-Phase. Das soll sich diesmal ändern.

Elfenbeinküste: Diomande ist der große Star Offensivspieler Amad Diallo von Manchester United stellt klar: "Alle sind hier, um ihr Bestes zu geben, ihr Maximum [...] es ist der Traum eines jeden von uns, bei der WM so weit wie möglich zu kommen." Das Team um Bundesliga-Star Diomande von RB Leipzig - 21 Scorerpunkte (zwölf Tore, neun Vorlagen) in 33 Spielen der vergangenen Saison - ist nach dem Traumstart auf einem guten Weg. Der Mann, der womöglich in diesem Sommer der Rekordtransfer der Bundesliga wird, ist der X-Faktor dieser Mannschaft. Es könnte sein Turnier werden. Welt-Klubs haben längst Witterung aufgenommen, Liverpool soll mit einem ersten 100-Millionen-Angebot in Sachsen aber abgeblitzt sein. WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?

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Elfenbeinküste: Offensiv-Power besonders auf den Außen Die Elfenbeinküste bringt eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang mit. Die großen Namen aus der goldenen Generation um Didier Drogba, Yaya Toure und Kolo Toure sind zwar Vergangenheit, doch die neue Mannschaft hat enorme Qualität. Sportlich ist das Team vor allem in der Offensive spannend. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Flügelflitzer Diomande, Bazoumana Touré und Diallo. Alle drei bringen unfassbares Tempo auf den Platz und sind im Eins-gegen-eins kaum zu stoppen. Diomande wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 36,3 Kilometern in der Stunde gemessen. Der fünftbeste Wert aller Spieler. Hoffenheims Toure war mit 35,98 km/h Neunter. Auch Stürmer Simon Adingra von der AS Monaco sorgt für Dynamik in der Offensive. Antonio Rüdiger nannte die Offensivspieler des kommenden Gegners zuletzt nicht umsonst "D-Züge". Auf die deutschen Außenverteidiger, Nathaniel Brown und Joshua Kimmich, kommt also eine echte Herkulesaufgabe zu. Beide DFB-Star haben ihre Stärken vor allem im Spiel nach vorne und in der Rückwärtsbewegung manchmal Defizite - gerade wenn die Gegner dermaßen schnell sind. Brown (35,78 km/h) kann zwar mithalten, Kapitän Kimmich muss aber mit Auge und Stellungsspiel vorarbeiten. Es könnte deshalb heißen: Wer die Duelle auf den Außen gewinnt, gewinnt das Spiel. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams Mit Nicolas Pep und Ange-Yoan Bonny haben die Ivorer zudem zwei weitere Spieler in der Offensive, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Auch Stürmer Elye Wahi, bekannt aus Frankfurt und Nizza, darf nach großer Aufregung nun doch nach Kanada einreisen und beim Spiel dabei sein. Der Kader der Elfenbeinküste zeichnet sich aber nicht nur durch eine starke Offensive aus.

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