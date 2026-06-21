Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern

Nach der schweren Verletzung von Kanada-Star Ismael Kone muss der Fußball-Weltverband finanziell die Konsequenzen tragen.

Am vergangenen Donnerstag zog sich Ismael Kone beim 6:0-Sieg seiner Kanadier im WM-Vorrundenspiel gegen Katar eine fürchterliche Verletzung zu.

Nachdem Gegenspieler Assim Madibo ihn mit einem unglücklichen Tackling zu Fall gebracht hatte, wurde bei Kone ein Beinbruch diagnostiziert.

Inzwischen wurde der Sportler operiert. In einer entsprechenden Erklärung des kanadischen Fußballverbands hieß es: "Die Operation zur Behandlung des Bruchs an seinem linken Bein war ein voller Erfolg. Der Spieler wird in den kommenden Tagen mit seinem Rehabilitationsprogramm beginnen."

Der Horrormoment bleibt übrigens auch für die FIFA nicht folgenlos, so wird der Fußball-Weltverband in Folge des Kone-Ausfalls zur Kasse gebeten.