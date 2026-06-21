Fußball-WM
Horror-Verletzung von Kanada-Star bei der WM: FIFA muss Entschädigung zahlen
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern
Videoclip • 01:39 Min
Nach der schweren Verletzung von Kanada-Star Ismael Kone muss der Fußball-Weltverband finanziell die Konsequenzen tragen.
Am vergangenen Donnerstag zog sich Ismael Kone beim 6:0-Sieg seiner Kanadier im WM-Vorrundenspiel gegen Katar eine fürchterliche Verletzung zu.
Nachdem Gegenspieler Assim Madibo ihn mit einem unglücklichen Tackling zu Fall gebracht hatte, wurde bei Kone ein Beinbruch diagnostiziert.
Inzwischen wurde der Sportler operiert. In einer entsprechenden Erklärung des kanadischen Fußballverbands hieß es: "Die Operation zur Behandlung des Bruchs an seinem linken Bein war ein voller Erfolg. Der Spieler wird in den kommenden Tagen mit seinem Rehabilitationsprogramm beginnen."
Der Horrormoment bleibt übrigens auch für die FIFA nicht folgenlos, so wird der Fußball-Weltverband in Folge des Kone-Ausfalls zur Kasse gebeten.
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FIFA muss hohe Summe zahlen
Im Rahmen des "FIFA Club Protection Programme" sollen Vereine entschädigt werden, deren Spieler sich bei einem Länderspieleinsatz verletzt haben.
Um als Verein die Entschädigung in Anspruch nehmen zu können, muss ein Spieler länger als 28 Tage ausfallen, was bei Kone selbstverständlich der Fall ist.
Laut der britischen Zeitung "Mirror" verdient der 24-Jährige bei seinem Verein US Sassuolo Calcio rund 3.200 Pfund, circa 3.700 Euro pro Woche. Bei einem Ausfall von 150 Tagen würden für die FIFA rund 480.000 Pfund, 553.000 Euro fällig.
Die endgültige Summe könnte aber noch deutlich höher ausfallen, je nachdem, wie lange es dauert, bis er wieder einsatzfähig ist.
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