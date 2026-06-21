ran Fußball WM 2026: Lamine Yamal shoppt in US-Kultmarkt Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Lamine Yamal soll einer der Stars der WM 2026 sein. In Spaniens-Auftaktspiel kam er aber nur von der Bank. Spielt er heute gegen Saudi Arabien?

Lamine Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland im Alter von 17 Jahren mit Spanien den EM-Titel gefeiert hatte, gibt 2026 sein WM-Debüt. Er gilt als einer der möglichen Topstars des Turniers. In der Gruppe H treffen die Iberer auf Kap Verde und zudem heute noch auf Saudi-Arabien und Uruguay. Aktuell plagt sich der Star vom FC Barcelona allerdings noch mit einer Verletzung herum. Hier erfahrt ihr alles zur Diagnose, der möglichen Ausfallzeit und mehr.

WM 2026: Warum spielt Lamine Yamal nicht? Spaniens Offensivstar Lamine Yamal saß beim WM-Auftaktspiel des Europameisters wie erwartet zunächst auf der Bank. Dafür schenkte Nationaltrainer Luis de la Fuente bei der Begegnung am Montag in Atlanta gegen Neuling Kap Verde dem in dieser Saison lange verletzten Gavi im Mittelfeld das Vertrauen. Lamine Yamal wurde für die Schlussphase beim Stand von 0:0 eingewechselt, konnte aber auch nicht mehr zur entscheidenden Wende beitragen.

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:35 Uhr • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:35 Uhr • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Welche Verletzung hat Lamine Yamal? Yamal, 18 Jahre alter Offensivkünstler des FC Barcelona, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt.

WM-Comeback vs. Saudi Arabien? So lange fällt Lamine Yamal aus Er sieht sich auch für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten. "Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel", sagte der 18-Jährige dem Sender TVE. Beim peinlichen 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt war Yamal erst in der 71. Minute eingewechselt worden, am Sonntag (18.00 im ran-Liveticker) in Atlanta will er nun zumindest auf mehr Spielzeit kommen. "Ich kann definitiv so viele Minuten spielen, wie der Trainer möchte", sagte er. Auch interessant: WM 2026: Spaniens Blamage zeigt, was Deutschlands Auftaktsieg wirklich wert ist – ein Kommentar

Spanien bei WM 2026: Ist Nico Williams noch verletzt? Ja. Wie Yamal war auch Flügelspieler Nico Williams (23) mit Problemen am Oberschenkel zur WM gereist. Über den Flügelspieler aus Bilbao sagte Yamal: "Körperlich ist Nico sogar besser drauf als ich. Wir haben es nicht eilig, wir haben ein großartiges Team mit hochkarätigen Spielern und müssen ruhig vorgehen."

- Anzeige -