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WM 2026: England vs. Ghana live im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker - alle Infos zum Spiel
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: "Hat uns gut eingestellt": Kane lobt Tuchel
Videoclip • 01:48 Min
Schauplatz Gillette Stadium: In der Gruppe L kommt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zum Duell zwischen England und Ghana.
Nach ihren jeweiligen Auftaktspielen gegen Kroatien und Panama treffen England und Ghana nun im zweiten Gruppenspiel der Gruppe L aufeinander.
Die Three Lions haben unter ihrem neuen Nationaltrainer Thomas Tuchel eine nahezu perfekte Qualifikation hingelegt.
England marschierte mit acht Siegen aus acht Partien souverän durch die UEFA-Quali und reist mit extrem viel Selbstbewusstsein in die USA.
Die Black Stars mussten sich in der CAF-Qualifikation lediglich ein Mal geschlagen geben. Acht Erfolge aus zehn Spielen unterstreichen, wie stabil Ghana durch die afrikanische Vorausscheidung gekommen ist. Es wartet also ein echter Härtetest auf die Tuchel-Elf.
England vs. Ghana live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Dienstag, den 23. Juni 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 16 Uhr
Spielort: Gillette Stadium, Boston (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe L
Wer überträgt England vs. Ghana live im TV und Stream?
Das mit Spannung erwartete WM-Duell zwischen den England und Ghana wird in Deutschland auf mehreren Kanälen zu sehen sein. Die Partie läuft live im Free-TV in der ARD sowie parallel im Pay-TV bei MagentaTV.
Wenn du das Spiel lieber im Netz oder von unterwegs aus verfolgen möchtest, stehen dir verschiedene Streaming-Angebote zur Verfügung.
Du kannst die Begegnung entweder kostenlos in der ARD Mediathek abrufen oder ganz bequem den kostenlosen Livestream bei Joyn nutzen, um live mitzufiebern.
Kommende Livestreams auf Joyn
WM 2026: England vs. Ghana im Liveticker
Mit dem ran-Liveticker zu England gegen Ghana verpasst du keine wichtige Szene des WM-Krachers.
Wir versorgen dich ab dem Anpfiff um 22:00 Uhr mit minütlichen Updates, allen Toren, Platzverweisen und den spannendsten Highlights direkt aus dem Gillette Stadium. Dazu liefern wir dir blitzschnell alle Aufstellungen, Live-Statistiken und die aktuellen Entwicklungen in der Tabelle der Gruppe L. So bist du immer hautnah dabei, wenn die Tuchel-Elf um das Achtelfinal-Ticket kämpft!
England vs. Ghana: Der direkte Vergleich
Partie mit Seltenheitswert: Das Duell zwischen England und Ghana gab es auf Pflichtspielebene bei den Männern bisher noch nicht. Das Aufeinandertreffen in der Gruppe L der WM 2026 ist das erste Mal, dass sich beide Nationen in einem offiziellen Turnierspiel gegenüberstehen.
Blickt man auf die gesamte Länderspielgeschichte, gab es bislang erst ein einziges Duell zwischen England und Ghana und das liegt schon eine ganze Weile zurück. Im März 2011 trennten sich die Teams in einem internationalen Freundschaftsspiel im Londoner Wembley-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Torschützen vor über 80.000 Zuschauern waren damals Andy Carroll für England und Asamoah Gyan in der Nachspielzeit für Ghana.
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Der Spielort: Das Gillette Stadium
Gespielt wird der WM-Kracher im Gillette Stadium in Boston/Foxborough, rund 35 Kilometer südwestlich von Boston. Das Stadion, das normalerweise die Heimat des legendären NFL-Teams New England Patriots und der MLS-Mannschaft New England Revolution ist, bietet bei der Weltmeisterschaft Platz für rund 65.000 Zuschauer.
Für das Riesenturnier 2026 wurde die Arena noch einmal umfassend modernisiert und umgebaut. Neben erweiterten Hospitality-Bereichen und einer verbesserten Infrastruktur sticht vor allem die gigantische, neue High-Definition-Videowand hervor - die größte ihrer Art in einem Outdoor-Stadion in den USA. .
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