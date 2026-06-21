WM 2026: England vs. Ghana live im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker - alle Infos zum Spiel

ran Fußball WM 2026: "Hat uns gut eingestellt": Kane lobt Tuchel Videoclip • 01:48 Min Link kopieren Teilen

Schauplatz Gillette Stadium: In der Gruppe L kommt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zum Duell zwischen England und Ghana.

England vs. Ghana live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Dienstag, den 23. Juni 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 16 Uhr

Spielort : Gillette Stadium, Boston (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe L

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Wer überträgt England vs. Ghana live im TV und Stream? Das mit Spannung erwartete WM-Duell zwischen den England und Ghana wird in Deutschland auf mehreren Kanälen zu sehen sein. Die Partie läuft live im Free-TV in der ARD sowie parallel im Pay-TV bei MagentaTV. Wenn du das Spiel lieber im Netz oder von unterwegs aus verfolgen möchtest, stehen dir verschiedene Streaming-Angebote zur Verfügung. Du kannst die Begegnung entweder kostenlos in der ARD Mediathek abrufen oder ganz bequem den kostenlosen Livestream bei Joyn nutzen, um live mitzufiebern.

WM 2026: England vs. Ghana im Liveticker Mit dem ran-Liveticker zu England gegen Ghana verpasst du keine wichtige Szene des WM-Krachers. Wir versorgen dich ab dem Anpfiff um 22:00 Uhr mit minütlichen Updates, allen Toren, Platzverweisen und den spannendsten Highlights direkt aus dem Gillette Stadium. Dazu liefern wir dir blitzschnell alle Aufstellungen, Live-Statistiken und die aktuellen Entwicklungen in der Tabelle der Gruppe L. So bist du immer hautnah dabei, wenn die Tuchel-Elf um das Achtelfinal-Ticket kämpft!

England vs. Ghana: Der direkte Vergleich Partie mit Seltenheitswert: Das Duell zwischen England und Ghana gab es auf Pflichtspielebene bei den Männern bisher noch nicht. Das Aufeinandertreffen in der Gruppe L der WM 2026 ist das erste Mal, dass sich beide Nationen in einem offiziellen Turnierspiel gegenüberstehen. Blickt man auf die gesamte Länderspielgeschichte, gab es bislang erst ein einziges Duell zwischen England und Ghana und das liegt schon eine ganze Weile zurück. Im März 2011 trennten sich die Teams in einem internationalen Freundschaftsspiel im Londoner Wembley-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Torschützen vor über 80.000 Zuschauern waren damals Andy Carroll für England und Asamoah Gyan in der Nachspielzeit für Ghana.

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Der Spielort: Das Gillette Stadium Gespielt wird der WM-Kracher im Gillette Stadium in Boston/Foxborough, rund 35 Kilometer südwestlich von Boston. Das Stadion, das normalerweise die Heimat des legendären NFL-Teams New England Patriots und der MLS-Mannschaft New England Revolution ist, bietet bei der Weltmeisterschaft Platz für rund 65.000 Zuschauer. Für das Riesenturnier 2026 wurde die Arena noch einmal umfassend modernisiert und umgebaut. Neben erweiterten Hospitality-Bereichen und einer verbesserten Infrastruktur sticht vor allem die gigantische, neue High-Definition-Videowand hervor - die größte ihrer Art in einem Outdoor-Stadion in den USA. .

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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