Vinicius Junior soll sich in einer Schönheitsklinik in Brasilien behandelt lassen haben. Bei den Fans sorgt sein neuer Look für große Verwirrung.

Vinicius Junior spielte mit Brasilien keine erfolgreiche WM 2026. Nach seiner frühen Rückkehr ins Heimatland soll er sich aber eine kosmetische Veränderung gegönnt haben.

Das brasilianische Promi-Portal "LeoDias" berichtet, dass sich der Superstar von Real Madrid einer Gesichtsbehandlung unterzogen habe. Er entschied sich demnach für eine Kinnkorrektur.

Es wären Füllstoffe verwendet worden, um die Konturen des Kinns stärker zu definieren und die Gesichtszüge anzupassen. Zuvor war Vinicius Junior mit Influencerin Virginia Fonseca im Urlaub. Auch sie soll sich in der Klinik behandelt lassen haben.

Für die Behandlung sei mit dem Dermatologen Dr. Alessandro Alarcao extra ein Profi aus Miami angereist sein, der bereits zahlreiche Stars behandelt habe. Ziel war es eigentlich, die Behandlung geheim zu halten.

Dafür habe die Klinik einen riesigen Aufwand betrieben, heißt es. Offenbar ohne Erfolg.