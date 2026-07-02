Schalke-Star Edin Dzeko erlebt bei der Fußball-WM ein äußerst unschönes Ende. Eine Verletzung und das Aus seines Teams besiegeln seine WM-Reise.

Edin Dzeko fasste sich nach einem kurzen Antritt an den rechten Oberschenkel - und wusste sofort, dass er seiner Mannschaft im Kampf um das WM-Achtelfinale nicht mehr helfen kann.

Mit hängendem Kopf schlich Bosniens Fußball-Ikone in der 51. Minute vom Feld in Santa Clara, die Kapitänsbinde hatte er da schon an Sead Kolasinac überreicht. Das 0:2 der Bosnier gegen die USA besiegelte fast eine Stunde später auch das Ende seiner persönlichen WM-Reise.

Mit 40 Jahren und 106 Tagen war Dzeko durch seinen Startelfeinsatz zum ältesten Feldspieler in einem K.o.-Spiel der WM-Geschichte aufgestiegen - sein letztes Spiel auf der ganz großen Fußballbühne hatte sich der Schalke-Angreifer aber anders vorgestellt. An den Journalisten ging Dzeko im Anschluss an die Partie wortlos vorbei.