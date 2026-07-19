ran Fußball WM-Finale 2026: Spanien-Fans färben New York rot Videoclip • 01:53 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Start des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien haben tausende Anhänger von Argentinien in New York für Aufsehen gesorgt.

Tausende Fußball-Fans aus Argentinien haben vor dem WM-Finale gegen Spanien die Innenstadt von New York fest im Griff. Während nur wenige Anhänger der Iberer rund um den Times Square zu sehen waren, brachten die Fans von Lionel Messi und Co. am letzten WM-Tag noch einmal einen Hauch von Karneval in die Stadt. Dort war das WM-Fieber nach dem Aus von Co-Gastgeber USA zuletzt spürbar abgekühlt. WM 2026: Bestes Wetter in New York - aber lange Schlangen - Newsticker vor dem WM-Finale "Ich bin sehr nervös, denn ich liebe Argentinien. Es ist das Finale. Es ist wahrscheinlich das letzte für Messi. Vielleicht ist es also unser Tag", sagte die 30 Jahre alte Florencia Luzinin der Nachrichtenagentur "AFP" und fügte an: "Wir sind ein paar Spaniern begegnet, aber ich beachte sie gar nicht." Luzinin war eine von Tausenden blau-weiß gestreiften Argentinien-Fans, die vor dem Endspiel - das jenseits des Hudson River in New Jersey stattfindet - in die belebten Touristenzentren von Manhattan strömten.

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Vor WM-Finale: Luftqualität im MetLife-Stadion wieder normalisiert Ein Ausbruch der Legionärskrankheit, heftige Unwetter und Rauch von den kanadischen Waldbränden hatten viele Menschen im "Big Apple" zuletzt abgelenkt. Kurz vor Anpfiff hatte sich zumindest die Luftqualität im MetLife-Stadion wieder normalisiert. Der Großteil der argentinischen Fans versammelte sich im Laufe des Tages am Times Square, dem inoffiziellen Treffpunkt für das Turnier, und ließen die WM-Stimmung wieder aufleben. WM 2026: So lange kann das Finale Spanien vs. Argentinien heute dauern Der Bahnhof Penn Station verwandelte sich in ein Meer aus argentinischen Trikots - die meisten mit dem Namen Messi versehen –, und sogar zwei Hunde waren in die Farben gekleidet. Spanische Fans tummelten sich derweil rund um den Madison Square Garden, viele hielten eine Nachbildung des WM-Pokals in den Händen. Spanien-Fan Alessandra Pichler (27) tippte auf einen 3:1-Sieg ihrer Mannschaft. "Ich finde, die USA haben bei der Ausrichtung all der Spiele, die ich besucht habe, großartige Arbeit geleistet. Ich bin sehr beeindruckt", fügte sie hinzu.

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WM-Finale: Viele Fans von astronomischen Preisen abgeschreckt Die Begeisterung für das weltweite Spektakel hatte in New York nachgelassen, nachdem Länder mit großen Bevölkerungsgruppen wie Mexiko und Ägypten bereits ausgeschieden waren. Astronomische Preise für das Finale – das teuerste der Geschichte mit einem Durchschnittspreis von 11.327 US-Dollar laut TickPick - haben viele Fans abgeschreckt. Anhänger in New York, die kein Ticket für das Finale ergattern konnten oder wollten, haben die Wahl zwischen einer Reihe von Public-Viewing-Veranstaltungen. Die Organisation "Global Citizen" veranstaltet zeitgleich zum Spiel eine Show mit Stars im Central Park. Im American Museum of Natural History können Fans derweil inmitten von Dinosaurier-Skeletten verfolgen, ob es dem 39-jährigen Messi gelingt, Argentinien zum vierten WM-Titel zu führen. Auch interessant: WM 2026: Final-Schiedsrichter aus Slowenien - auch ein deutscher Referee heute im Einsatz

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