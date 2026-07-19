ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Spanien - Argentinien: So seht Ihr das WM-Finale 2026 heute im kostenlosen Livestream, im Free-TV und im Liveticker. Das Finale der FIFA-Fußballweltmeisterschaft findet am Sonntagabend im MetLife Stadium von East Rutherford vor den Toren New Yorks statt.

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+++ Update, 19:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Argentinien: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister - Gonzalez, Messi, Alvarez.

Wann beginnt das WM-Finale 2026 heute in Deutschland? Für Fans in Deutschland bedeutet das Finale einen spannenden Abend vor dem Bildschirm. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, den 19. Juli 2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Wer keine Sekunde der Entscheidung verpassen will, sollte sich diesen Termin bereits fest im Kalender markieren.

WM-Finale 2026: Wer trifft heute auf wen? Spanien vs. Argentinien

Wo gibt es einen Liveticker zum WM-Finale? Auf ran.de findest Du natürlich einen Liveticker zum WM-Finale 2026: Spanien gegen Argentinien.

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Wo wird das WM-Finale heute im Free-TV übertragen? Fußballfans können das Finale heute Abend live im ZDF verfolgen. Ab 19:30 Uhr stimmen Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp und Christian Streich das Publikum aus dem Berliner Studio auf das Spiel ein. Vor Ort in New Jersey übernehmen Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Spiel selbst wird von Oliver Schmidt kommentiert, der damit erstmals ein WM-Finale für den Sender begleitet. Alternativ läuft die Begegnung kostenpflichtig bei MagentaTV mit Moderator Johannes B. Kerner (aus New York) und Kommentator Wolff Fuss.

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Wo wird das WM-Finale heute im kostenlosen Livestream übertragen? Das WM-Finale 2026 ist ein absolutes Top-Ereignis, das für alle Fans frei empfangbar ist. In Deutschland wird das Endspiel heute live im ZDF übertragen und du kannst es kostenlos im Joyn-Livestream verfolgen Spiel: Spanien gegen Argentinien - WM 2026, Finale heute Abend

Datum: Sonntag, 19. Juli 2026

Anstoßzeit: 21.00 Uhr (deutscher Zeit)

Ort: MetLife Stadium, New York/New Jersey (East Rutherford)

Übertragung heute im Livestream: ZDF-Livestream kostenlos bei Joyn, ZDF-Mediathek (Livestream)

Übertragung heute im Free-TV: ZDF

Übertragung heute im Pay-TV: MagentaTV

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

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So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn WM-Finale 2026 heute auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien heute schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des Finales 2026 heute auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute genutzt werden, um das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien im Livestream zu verfolgen. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.

Halbzeitshow heute zum Finale: Spektakel mit Konfliktpotenzial Zum ersten Mal in der Geschichte einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wird es beim Endspiel heute Abend eine Halbzeitshow nach dem Vorbild des Super Bowls geben. Die FIFA setzt dabei auf ein Unterhaltungsprogramm, das Fußball, Kultur und soziale Verantwortung vereint. Inszeniert von Coldplay-Sänger Chris Martin werden internationale Musik-Superstars wie Madonna, Shakira und BTS das MetLife Stadium in eine Bühne verwandeln. Die Idee einer Halbzeitshow ist umstritten: In den offiziellen Fußballregeln ist festgelegt, dass den Spielern eine Pause von maximal 15 Minuten zusteht. Dass diese Vorgabe gedehnt werden kann, zeigte sich bereits bei der Copa América 2024 und der Klub-WM 2025, als die Pausen auf 25 Minuten ausgeweitet wurden, um Platz für Auftritte (wie den von Shakira) zu schaffen. Kritiker, darunter der kolumbianische Nationaltrainer Néstor Lorenzo, warnen eindringlich: "Das kann Auswirkungen auf die Spieler haben. Sie könnten abkühlen, wodurch die Verletzungsanfälligkeit steigt." Ob die FIFA die Regel für das WM-Finale 2026 erneut beugen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

Alle Infos zur Halbzeitshow zum großen WM-Finale

Wie viel kosten heute die Tickets für das WM-Finale 2026? Die Ticketstruktur für die WM 2026 ist dynamisch. Die FIFA hat für alle 104 Spiele des Turniers – inklusive des Finales – eine spezielle "Basisrang"-Kategorie eingeführt. Diese Tickets waren zum Festpreis von 60 US-Dollar erhältlich. Für alle weiteren Ticketkategorien setzt die FIFA auf ein klassisches Preismodell mit verschiedenen Stufen. Da die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übersteigt, sind die regulären Tickets für das Finale im MetLife Stadium bereits seit langem extrem begehrt und in den höheren Kategorien deutlich preisintensiver als die Einstiegskarte.

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Der Austragungsort für das WM-Finale heute Abend: New-York-New-Jersey-Stadion Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.