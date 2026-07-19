ran Fußball WM-Finale 2026: Spanien-Fans färben New York rot Videoclip • 01:53 Min Link kopieren Teilen

Am Sonntagabend wird in der Partie zwischen Spanien und Argentinien der neue Fußball-Weltmeister gekürt. Doch die Entscheidung im Finale könnte sich möglicherweise sehr lange ziehen.

Endlich ist es so weit! Das Finale der Fußball-WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien steht am Sonntagabend an (ab 21:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream). Doch die Fans, die sich das Spiel im Stadion oder vor dem Fernseher angucken, müssen möglicherweise mehr Geduld mitbringen, als sonst üblich bei Fußballspielen. Lerneffekt der FIFA? Darum pfeift Vincic das WM-Finale Zum einen hat das mit den schon viel diskutierten Hydration Breaks während den WM-Spielen zu tun. Dabei bekommen die Teams während der Mitte jeder Halbzeit eine ungefähr dreiminütige Trinkpause, die dazu dienen soll, bei den sommerlichen Temperaturen nicht zu dehydrieren.

- Anzeige -

- Anzeige -

Beim WM-Finale 2026: Halbzeit-Show feiert Premiere Zudem wird beim WM-Finale auch die Halbzeitpause länger als bei sonstigen Fußballspielen ausfallen. Grund dafür ist die Premiere einer Halbzeit-Show, wie es vor allem im US-Sport üblich ist. Die Superstars Shakira, Justin Bieber, Madonna und BTS werden in der Halbzeit im MetLife Stadium auftreten und dem Publikum so richtig einheizen. Mit Auf- und Abbau der Bühne wird die Halbzeit-Show ungefähr 20 Minuten dauern, also länger als die übliche Viertelstunde an Pause, die es sonst bei Fußballspielen gibt. Entsprechend dürfte eine Entscheidung über den neuen Weltmeister frühestens am Sonntagabend gegen 23 Uhr feststehen - falls überhaupt so früh.

WM-Finals zuletzt mit Tendenz zur "Überlänge" Denn gerade mit Blick auf die jüngere WM-Vergangenheit bleibt festzuhalten, dass die Endspiele zuletzt zumeist nicht nach 90 Minuten entschieden waren. Vier der vergangenen fünf Finalspiele gingen in die Verlängerung oder sogar bis ins Elfmeterschießen, ehe eine Entscheidung gefallen war. Im Jahr 2006 setzten sich die Italiener in Berlin im Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen durch. Im Jahr 2010 musste in Südafrika im Finale zwischen Spanien und den Niederlanden ebenfalls eine Entscheidung in der Verlängerung zugunsten der Iberer her. 2014 siegte Deutschland durch den Treffer von Mario Götze im Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien nach Verlängerung. Zuletzt im Jahr 2018 bei der WM-Endrunde in Katar fiel die Entscheidung zugunsten der Argentinier im Duell mit Frankreich erneut im Elfmeterschießen. Sollte es auch dieses Mal bis ins Elfmeterschießen gehen, fällt die Entscheidung über den neuen Weltmeister also wohl rund um Mitternacht.

- Anzeige -