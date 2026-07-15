ran Fußball WM 2026: Nanu?! Haaland mit Waschbär auf dem Arm Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Christoph Kramer hat eine kuriose Geschichte vor dem Kracher zwischen Frankreich und Spanien im ZDF verraten. Dabei geht es um das WM-Finale 2014 und ein "Vergehen".

Christoph Kramer hat mit Per Mertesacker, Christian Streich und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien im ZDF begleitet. Im Vorfeld der Partie ging es um ungewöhnliche Souvenirs bei WM-Turnieren. Anlass war der Waschbär von Norwegen-Star Erling Haaland. In dem Zuge hat Christoph Kramer eine kuriose Geschichte verraten. Dabei geht es um das WM-Finale 2014 und ein "Vergehen". Argentinien bevorzugt? Statistiken der Innenverteidiger nähren den Verdacht Was für ungewöhnliche Andenken gab es für Mertesacker und Kramer nach dem Triumph 2014, wollte Müller-Hohenstein wissen.

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Kramer mit Diebstahl-Geständnis nach WM-Finale Kramer, der für seine offene Art von vielen Fans geschätzt wird, antwortete schnell und selbstbewusst: "Ich habe in diesem Stadion alles mitgehen lassen, was nicht befestigt war." Dabei handelte es sich um "Rasen, Bälle und alles, was es gab". Auch ein Trikot von Argentinien-Star Sergio Agüero. Dieser habe es aus "Wut hingeschmissen". Selbst Mertesacker fragt überrascht nach: "Das hast du auch mitgenommen?" Kramer blieb cool: "Ja, kurz einen Blick, ob da jemand hinschaut, dann habe ich es geschnappt."