ran Fußball WM 2026: Kabinenparty mit Messi - Argentinien zelebriert Finaleinzug Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 geht dem Ende entgegen. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko geht in die heiße Phase. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 16. Juli, 11:25 Uhr: Rauch und Wetter sorgen in New York für Probleme Am 19. Juli treffen Spanien und Argentinien im WM-Finale aufeinander (21:00 Uhr live im Joyn-Stream). Ausgetragen wird die Partie im MetLife Stadium, der NFL-Heimspielstätte der New York Giants und New York Jets. Wenige Tage vor dem Endspiel herrschen im "Big Apple" jedoch schwierige Bedingungen. Die Behörden riefen zuletzt aufgrund von Temperaturen um die 40 Grad den "Code Red" aus. Das berichtet die "dpa". Zudem zogen große Rauchwolken, die von Waldbränden in Kanada und Minnesota verursacht wurden, in die Metropole. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul empfahl den Bewohnern deshalb bereits, das "Haus nicht zu verlassen, Luftfilter zu nutzen und Masken zu tragen". Bis zum Finale soll sich die Luftqualität allerdings wieder verbessern. Zudem sind für den Samstag Regen und Gewitter angesagt, sodass auch die Temperaturen wieder ein normales Niveau erreichen könnten.

+++ Update, 14. Juli, 16:45 Uhr: Senegals Verbandschef enthüllt schwere Vorwürfe um Teamarzt +++ Ärger um Senegals Mannschaftsarzt! Nach dem bitteren WM-Aus der Afrikaner im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3) hat Verbandschef Abdoulaye Fall schwere Vorwürfe gegenüber Teamarzt Abdourahman Fedior erhoben. Fall hat Fedior einen fehlenden fachärztlichen Hintergrund vorgeworfen. Er behauptet, das Profil des Arztes entspreche "nicht den medizinischen Anforderungen einer Mannschaft, die an einer Weltmeisterschaft teilnimmt". Hinzu fügte er: "Er ist Gynäkologe." In einem Rundfunkinterview reagierte Teamarzt Fedior empört: "Ich war wirklich überrascht von seinen Anschuldigungen." Bereits 2018 stellte Fedior klar, dass er zwar eine Ausbildung als Gynäkologe abgeschlossen habe, danach aber ein Studium in Sportmedizin und Sportbiologie absolvierte. Zudem ist er seit 2017 als Mannschaftsarzt bei den Senegalesen aktiv. Glücklicherweise erhält Fedior Unterstützung von der senegalesischen Vereinigung für Sportmedizin. Diese bezeichnete die Behauptungen von Fall als "unbegründet und verleumderisch".

+++ Update, 14. Juli, 07:08 Uhr: Liverpool macht Weg für Slot als Bondscoach frei +++ Bei der möglichen Verpflichtung von Arne Slot als Nationaltrainer der Niederlande ist offenbar eine wesentliche Hürde aus dem Weg geräumt. Wie der "Telegraaf" berichtet, hat der FC Liverpool seine Bereitschaft signalisiert, das Gehalt des im Mai entlassenen 47-Jährigen bis Ende Juni 2027 im Falle eines Engagements als Bondscoach aufzustocken, sodass Slot keine finanziellen Abstriche machen müsse. Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp, der bei Liverpool weiter auf der Gehaltsliste steht. Als Nationalcoach der Niederlande müsste Slot beim Gehalt Einbußen hinnehmen, die der LFC offenbar bereit ist aufzufangen - und so seinerseits Geld zu sparen. Die Niederlande waren im WM-Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert, Bondscoach Ronald Koeman trat daraufhin zurück. Kommt es zu einer Einigung mit dem Verband KNVB, könnte Slot in seinem ersten Spiel als Bondscoach am 24. September ausgerechnet auf Klopp treffen, bei dem sich eine baldige Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) abzeichnet.

+++ Update, 12. Juli. 09:30 Uhr: Senegal entlässt Nationaltrainer Thiaw +++ Nach dem enttäuschenden WM-Abschneiden stellt sich der Senegals Fußball-Nationalmannschaft neu auf. Nach dem Rücktritt von Sadio Mane verlässt auch Trainer Pape Thiaw das Team - allerdings nicht freiwillig. Der senegalesische Fußballverband (FSF) teilte mit, "das Verfahren zur Beendigung der Tätigkeit des Nationaltrainers Pape Thiaw sowie seines gesamten Trainerstabs einzuleiten". Dies sei im "übergeordneten Interesse des senegalesischen Fußballs notwendig". Thiaw hatte 2024 übernommen. Der größte Erfolg seiner Amtszeit bleibt mit der skandalösen Kontroverse des Afrika-Cups verbunden. Im Januar gewann Senegal sportlich, verlor aufgrund der Vorfälle des chaotischen Spiels seinen Titel jedoch am Grünen Tisch an den Finalgegner Marokko. Die WM in Nordamerika hatte im Sechzehntelfinale ein jähes Ende gefunden, nachdem Senegal die Gruppenphase mit nur einem Sieg überstanden hatte. In der K.o.-Phase schied das Team nach Verlängerung mit 2:3 gegen Belgien aus - obwohl es bis zur 86. Minute noch mit 2:0 geführt hatte.

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+++ Update, 11. Juli. 16:05 Uhr: Zwei Wochen nach WM-Einsatz: Südafrika-Profi tot +++ Trauer in der Fußballwelt. Jayden Adams, seines Zeichens südafrikanischer Nationalspieler, ist laut südafrikanischen Medienberichten im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Adams kam noch vor gut zwei Wochen bei der WM in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz. Die Mamelodi Sundowns, der Klub des Sportlers, wollten die Nachricht zunächst nicht kommentieren. Die "South African Football Players Union" bestätigte derweil das Ableben und formulierte auf "X": "Der Tod hat auf grausame Weise einen von uns gestohlen. Er hat unserer Nation einen bemerkenswerten Fußballer genommen, aber er wird uns nicht das Vermächtnis von Jayden Adams nehmen, das er hinterlässt." Und weiter: "Wir werden seine Bescheidenheit, sein außergewöhnliches Talent und den Stolz, mit dem er Südafrika repräsentierte, für immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Jayden. Du wirst niemals vergessen werden." Brendine Johnson, eine Mentorin des Mittelfeldspielers, erklärte derweil beim Portal "Soccer Laduma": "Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert." Laut der südafrikanischen Zeitung "Sunday World" hat sich Adams am Samstagmorgen in seinem Haus in der Nähe von Kapstadt das Leben genommen. Noch wenige Stunden zuvor hatte er ein Foto von sich und seiner Partnerin gepostet, mit der er eine fünfjährige Tochter hat. HINWEIS: Kostenlose und anonyme Hilfe bei psychischen Problemen erhalten Sie rund um die Uhr bei der TelefonSeelsorge unter den Nummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 sowie 116 123

+++ Update, 10. Juli, 16:21 Uhr: Declan Rice isoliert! England fürchtet Krankheitswelle +++ Declan Rice hat zwei Tage in Folge nicht trainiert. Grund dafür ist wohl eine Erkältung. Wie die "Daily Mail" berichtet, wurde der Mittelfeldspieler des FC Arsenal vom restlichen Team isoliert. Es habe die Sorge im englischen Camp gegeben, dass sich die Krankheit weiter ausbreiten könnte. Mittlerweile sei man sich einigermaßen sicher, dass man alles unter Kontrolle habe. Am späten Samstagabend deutscher Zeit treffen die "Three Lions" auf Norwegen, die wiederum ihre eigenen Probleme haben. Torhüter Orjan Nyland soll ebenfalls erkältet sein und weitere Spieler hätten auch schon Symptome gezeigt.

+++ Update, 10. Juli, 10:32 Uhr: TV-Experten aus England müssen evakuiert werden +++ Kurzer Schock beim TV-Sender "ITV": Der übertragende Sender der Fußball-WM für Großbritannien musste seine Experten kurzzeitig evakuieren. Die ehemaligen Top-Spieler Patrick Viera, Roy Keane und Ian Wright sendeten von einer Dachterrasse aus New York, mussten wegen eines Unwetters aber in das Gebäude umziehen. Das Ganze passierte während der Übertragung des Viertelfinal-Spiels Frankreich gegen Marokko.

+++ Update, 09. Juli, 13:05 Uhr: Trainings-Ärger! Belgien legt Beschwerde bei FIFA ein +++ Und wieder mal ist die belgische Nationalmannschaft unzufrieden mit der FIFA. Nach der anhaltenden Posse um die Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun vor dem Achtelfinale, geht es nun um die Trainingsbedingungen vor dem Viertelfinale am Freitag gegen Europameister Spanien. Der belgische Verband legte bei der FIFA Beschwerde ein wegen des ursprünglich zugeteilten Trainingsgeländes. Die Anlage entspreche "nicht den für unsere Trainingseinheiten erforderlichen Mindeststandards." Die FIFA genehmigte daraufhin einen Wechsel: Belgien wird nun nicht an der "Loyola Marymount University" (LMU) trainieren, sondern beim MLS-Team Los Angeles Galaxy. Die Universität kann die Beschwerde offensichtlich nicht nachvollziehen und äußerte gegenüber "The Athletic": "Unser Spielfeld ist in einem hervorragenden Zustand und wurde bereits von mehreren Profisportmannschaften genutzt – auch für diesen Sommer sind entsprechende Einsätze geplant." Das sahen die Belgier wohl anders. Auch interessant: WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

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+++ Update, 09. Juli, 06:03 Uhr: Entscheidung um Saibari-Einsatz gegen Frankreich gefallen +++ Marokko muss im WM-Viertelfinale gegen Frankreich ohne Ismael Saibari auskommen. Der neue Angreifer vom FC Bayern München fällt für das Kracherspiel am Donnerstag weiter wegen seiner Muskelverletzung aus. Dies verkündete Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Boston. "Alle sind verfügbar außer Saibari", sagte er. Saibari hatte Marokko mit drei Treffern ins Achtelfinale geführt, dort musste er beim 3:0 gegen Kanada allerdings nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Beim der Neuauflage der WM-Halbfinals von 2022 (damals 2:0 für Frankreich) wird der 25-Jährige nicht helfen können. Man müsse die Spieler auswählen, "die hundertprozentig fit sind", sagte Ouahbi. Das Frankreich-Spiel komme für Saibari "noch zu früh. Ich hoffe, dass er nicht für den Rest des Wettbewerbs ausfällt." Auch interessant: WM 2026: Norweger um Erling Haaland wechseln das Hotel

+++ Update, 08. Juli, 19:35 Uhr: Henderson meldet sich nach Arm-OP aus dem Krankenhaus +++ Jordan Henderson ist nach seinem äußerst unglücklichen Sturz nach dem WM-Achtelfinale zwischen England und Mexiko am Arm operiert worden. Danach meldete sich der Mittelfeldspieler auf Instagram zu Wort. Unter ein Bild aus dem Krankenhaus in Kansas City, wo er mit Gips am linken Arm in Behandlung ist, schrieb der 36-Jährige: "Die Operation ist erledigt! Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor." Dann treffen die "Three Lions" auf Viertelfinal-Debütant Norwegen (ab 23 Uhr MESZ im Liveticker). Der Profi des FC Brentford wird bei dieser WM nicht mehr zum Einsatz kommen können, nachdem er offenbar im Rahmen der Feierlichkeiten im Stadion über eine Werbebande gesprungen und dabei gestürzt war. Er soll trotz seiner Verletzung aber im Mannschaftsquartier bleiben.

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