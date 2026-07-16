ran Fußball WM 2026: Kabinenparty mit Messi - Argentinien zelebriert Finaleinzug Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Alle vermeintlichen Kandidaten sind bei der WM sang- und klanglos untergegangen, so dass am Ende nur ein Argentinier oder ein Spanier Weltfußballer werden kann. Ein Kommentar.

- Anzeige -

- Anzeige -

Lionel Messi: Auch mit 39 Argentiniens großer Anführer Denn der Superstar zeigt vor allem dank seiner Spielintelligenz selbst mit 39 Jahren kaum Abnutzungserscheinungen, sondern ist und bleibt der große Anführer hinter Argentiniens hart erkämpftem, aber auch verdientem Finaleinzug. Messi war auch gegen England nach dem 0:1 der entscheidende Faktor als Antreiber seines zum wiederholten Mal am Boden liegenden Teams und sorgte als Spielmacher mit genialen Aktionen wie zu seinen besten Zeiten fast im Alleingang für die späte Wende. Pressestimmen zum Halbfinale Argentinien vs. England: "Sieg für die Ewigkeit" Der Kontrast zu seinem einstigen Gegenspieler Cristiano Ronaldo fiel daher umso stärker ins Auge. Denn während der Portugiese nur noch ein Schatten früherer Glanztage und somit ein Hemmschuh seiner Mannschaft ist, macht Messi Argentinien trotz seines Alters immer noch besser. Sollte der Kapitän den dreimaligen Weltmeister am Sonntag auch noch zur Titelverteidigung führen, gibt es trotz seines Alltags im Fußball-Vorruhestand der MLS keine stichhaltigen Argumente mehr gegen die neunte Auszeichnung als weltbester Fußballer. Argentiniens Siegtorschütze Martinez ahnte es früh: "Habe davon geträumt"