ran Fußball WM 2026: Nicht Yamal! Dieser Spanien-Star begeistert Hummels Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die spanische Nationalmannschaft hat durch einen überzeugenden 2:0 (1:0)-Sieg gegen Frankreich das WM-Finale 2026 erreicht. ran zeigt die internationalen Pressestimmen zum Spiel.

FRANKREICH L'Equipe: "Die französische Mannschaft wird von Spanien deklassiert und scheidet im Halbfinale gegen ein beeindruckendes spanisches Team aus. An diesem 14. Juli gab es keinen Tag des Ruhms. Die französische Nationalmannschaft verpasst ihr drittes WM-Endspiel in Folge. Am Ende eines Turniers, in dem das Team keinem echten Härtetest ausgesetzt war, haben die Bleus in Arlington von den Spaniern beinahe eine Lehrstunde erhalten." Le Figaro: "Schwere Enttäuschung für Les Bleus, die von La Roja kurz vor dem Finale ausgeschaltet werden. Die französische Nationalmannschaft ist am Dienstag auf einen stärkeren Gegner gestoßen. Die Mannschaft von Didier Deschamps wird kein drittes Finale in Folge bestreiten." Le Parisien: "Das Feuerwerk ist abgesagt. An diesem Dienstagabend in Dallas wurden die Bleus von der roten spanischen Welle überrollt. Am Samstag spielen sie nun das Spiel um Platz 3. Eine bittere Enttäuschung. Die Equipe Tricolore findet gegen La Roja findet keine Lösung."

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SPANIEN Marca: "In einem WM-Halbfinale, einem Spiel für Auserwählte, lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnete nachts den Prado und den Louvre, um ins zweite WM-Endspiel ihrer Geschichte einzuziehen. Oyarzabal und Porro erzielten die Tore für eine Truppe, in der Rodri der Anführer war." Mundo Deportivo: "Spanien war über viele Phasen des Spiels die bessere Mannschaft als Frankreich. Mbappé, Olise, Dembélé und Barcola wollten die Spanier mit ihrer Schnelligkeit ins Laufen bringen, doch am Ende waren sie es, die immer wieder dem Ball hinterherliefen." Sport: "Spanien steht im Finale der WM 2026. Die Auswahl wird um den zweiten Stern kämpfen, nachdem sie Frankreich und der ganzen Welt gezeigt hat, dass man mit Talent alles erreichen kann. Dani Olmo war diesmal das beste Beispiel für einen Spieler mit Klasse, der einen mehr als verdienten Sieg mit Toren von Oyarzabal per Elfmeter und Pedro Porro anführte."

ENGLAND The Sun: "Bleu them away! Schock für Les Bleus. Sie scheiden überraschend aus. Spanien stellt die Weichen für ein mögliches WM-Finale gegen England nach einem überragendem Sieg über einen enttäuschenden Favoriten. Jetzt wissen wir, welche Hürde England überwinden muss, falls sie die Chance bekommen, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden." Mirror: "Spanien fegt Frankreich vom Platz und wartet auf England oder Argentinien." The Guardian: "Spanien erreicht das WM‑Finale, nachdem Oyarzabal und Porro das enttäuschende Frankreich versenken. Dies war eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Außenseiter hinzustellen. Sie haben es genossen, eine Lektion zu erteilen und Frankreich zu Statisten zu degradieren."

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ITALIEN Gazzetta dello Sport: "Spanien im Triumphrausch: Frankreich überrollt. Nach 16 Jahren steht La Roja wieder im Finale. Oyarzabal trifft in der ersten Halbzeit per Elfmeter, Pedro Porro legt nach der Pause nach. Die Équipe Tricolore wurde vom spanischen Mittelfeld eingeschnürt und blieb fast immer harmlos." Corriere dello Sport: "Am Tag des Sturms auf die Bastille wird Deschamps’ Mannschaft von dem Team von de la Fuente aus dem Turnier geworfen, das ins WM-Finale einzieht und dort auf den Sieger aus England–Argentinien wartet." Tuttosport: "Mbappé und Frankreich sind raus: Spanien erteilte ihnen eine Fußballlektion und steht im WM-Finale. In Dallas endet das Halbfinale 2:0 für 'La Roja', die das Spiel dominiert und den Super-Sturm der Équipe Tricolore zum Schweigen gebracht haben: Yamal glänzt zwar nicht, holt aber den Elfmeter zur Führung heraus, überragend Dani Olmo."