WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer"

Argentinien hat das WM-Finale gegen Spanien 0:1 nach Verlängerung verloren. Was auch an unterirdischen Offensivzahlen lag.

Lionel Messi auf dem Platz und trotzdem keine Offensive: Argentinien ist am Sonntag durch ein 0:1 nach Verlängerung im WM-Finale gegen Spanien entthront worden.

Und hat eine erschreckende Offensivleistung gezeigt.

Zum einen verzeichneten die Argentinier ihren niedrigsten Ballbesitzanteil seit 1966. Hinzu kam, dass Messi und Co. es schafften, in den 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abzugeben.

Aufgrund der Bemühungen nach dem 0:1 noch auszugleichen, standen nach 120 Minuten immerhin zwei Torschüsse auf dem Konto der Südamerikaner.