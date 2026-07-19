WM
WM Finale 2026: Argentinien gegen Spanien 90 Minuten ohne Torschuss – Horrorzahlen von Lionel Messi und Co.
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer"
Videoclip • 01:17 Min
Argentinien hat das WM-Finale gegen Spanien 0:1 nach Verlängerung verloren. Was auch an unterirdischen Offensivzahlen lag.
Lionel Messi auf dem Platz und trotzdem keine Offensive: Argentinien ist am Sonntag durch ein 0:1 nach Verlängerung im WM-Finale gegen Spanien entthront worden.
Und hat eine erschreckende Offensivleistung gezeigt.
WM-Finale als unwürdiger Tiefpunkt: So macht man nicht nur den Rasen, sondern auch den Fußball kaputt
Zum einen verzeichneten die Argentinier ihren niedrigsten Ballbesitzanteil seit 1966. Hinzu kam, dass Messi und Co. es schafften, in den 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abzugeben.
Aufgrund der Bemühungen nach dem 0:1 noch auszugleichen, standen nach 120 Minuten immerhin zwei Torschüsse auf dem Konto der Südamerikaner.
Argentinien zur Pause mit 0,00 xGoals
Die insgesamt drei spanischen Torschüsse in der ersten Hälfte waren zudem die wenigsten in einer Halbzeit seit 1966. In Sachen Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor standen sich beide Mannschaften lange in nichts nach.
Um das ganze Offensiv-Dilemma noch etwas deutlicher zu machen: Nur ein einziges Mal während der regulären Spielzeit konnte die Albiceleste den Ball im Strafraum der Spanier berühren.
Passend dazu wies Argentinien in der ersten Hälfte einen Wert von 0,00 xGoals auf. Offensiv harmloser geht es nicht. Bei den Spaniern waren es immerhin 0,23 xGoals.
Insgesamt waren die Iberer aber deutlich überlegen, wie am Ende 62 Prozent und 19:2 Torschüsse deutlich machten.
Mehr News
WM 2026: Spaniens Lamine Yamal mit Rekord-Titel
WM
Torres schießt Spanien zum WM-Triumph - Tränen bei Messi
WM
Noten: Torres Matchwinner für Spanien, Albtraum für Messi und Argentinien
WM
Kommentar: Finale als unwürdiger Tiefpunkt für diese Weltmeisterschaft
WM
Rodri bester Spieler der WM - drei Spanier räumen Trophäen ab
Fußball
Pressestimmen zum WM-Finale "Fußball 1, Verbrecher 0"