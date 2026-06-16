WM 2026
WM-Superfans im gläsernen Kasten: Alle Spiele schauen, 50.000 Dollar kassieren
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:59 Min
Zwei US-Amerikaner leben während der WM 2026 wohl den Traum vieler Fans: Sie schauen alle 104 WM-Spiele und kassieren dafür auch noch sehr viel Geld.
Alle 104 WM-Spiele schauen und dafür auch noch 50.000 Dollar kassieren - Kevin Kotoko und Austin Franklin leben derzeit wohl den Traum aller Fußball-Fans. Doch die Sache hat einen Haken: Die beiden US-Amerikaner sitzen bei ihrer "Watch-Party" in einem Glaskasten am Times Square mitten in New York, die Welt schaut ihnen beim Fußball-Gucken zu.
Und das Duo muss unter ständiger Beobachtung während des gesamten Turniers Social‑Media‑Inhalte erstellen, ihre Reaktionen posten und mit anderen Fans interagieren.
"Es fühlt sich wirklich ein bisschen wie in der 'Truman Show' an", sagt Franklin im Gespräch mit dem "Guardian": "Ich vergesse manchmal, dass wir hier sind. Ich schaue ein paar Minuten ein Spiel, dann sehe ich zu Kevin rüber und bemerke, dass Leute direkt vor uns stehen. Dann denke ich: 'Oh mein Gott!' Die meiste Zeit schauen uns etwa 30 Leute zu, während wir Spiele gucken. Es ist eine seltsame Erfahrung."
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WM-Superfans: Das steckt dahinter
Die Aktion ausgedacht hat sich der US-Sender "Fox Sports", der sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für seine kostenpflichtigen WM-Übertragungen erhofft. Kotoko und Franklin setzten sich beim Casting für die "once‑in‑a‑lifetime job opportunity" (O-Ton Fox) gegen Tausende andere Mitbewerber durch.
"Ich sitze auf einer Couch und schaue Fußball – das macht einfach Spaß", sagt Franklin. Und Kotoko hat dafür sogar seinen Job als Kellner in Florida gekündigt: "Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich gewonnen habe, und ihnen am Freitag gesagt, dass das mein letzter Tag sein wird."
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