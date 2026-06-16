WM 2026
WM 2026 heute: Spielt Kylian Mbappé gegen Senegal? Alle Infos zur Frankreich-Aufstellung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: "Dafür brauchst du die Charaktere": Kemme über Mbappé-Ego
Videoclip • 46 Sek
Für die Équipe Tricolore steht das wegweisende erste Gruppenspiel an. Fans stellen sich vor dem Kracher gegen den Senegal vor allem eine Frage: Spielt Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an? ran blickt auf die aktuelle Frankreich-Aufstellung und alle News zum Stürmerstar.
Frankreich startet in das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026! Die Mannschaft von Cheftrainer Didier Deschamps trifft in der Gruppe I im New-York-New-Jersey-Stadion auf den unbequemen Außenseiter Senegal. Doch im Vorfeld der Partie dreht sich fast alles um die Aufstellung der Franzosen und den Fitnesszustand ihres wichtigsten Spielers.
Spielt Kylian Mbappé heute gegen Senegal?
Die wichtigste Nachricht vorweg für alle Fans der Franzosen: Ja, Kylian Mbappé ist fit und er steht gegen Senegal auch in der Startelf. Nach einer langen, intensiven Vereinssaison gab es im Vorbereitungscamp der Franzosen zwar immer wieder kleinere Belastungssteuerungen, doch pünktlich zum WM-Auftakt ist der Kapitän bei 100 Prozent. Deschamps wird auf der linken Außenbahn oder im Sturmzentrum keinesfalls auf die Urgewalt des Real-Madrid-Stars verzichten wollen.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball
WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream
120 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball
WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream
120 Min
Aufstellung Frankreich heute: So spielen die Franzosen
Didier Deschamps kann aus dem Vollen schöpfen. Nach dem internationalen Rücktritt von Hugo Lloris steht die neue Nummer Eins im Kasten felsenfest: Mike Maignan. Auch die Defensive um Abwehrchef William Saliba ist pünktlich zum Senegal-Spiel in Topform.
So sieht die Startaufstellung von Frankreich heute aus:
Tor: Mike Maignan
Abwehr: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández
Mittelfeld: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot
Angriff: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé, Desiré Doué
Unter anderem auf der Bank: Marcus Thuram, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki.
Auch interessant: Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal live im Free-TV, Livestream und Ticker
Frankreich vs. Senegal: Alle Infos zum WM-Spiel auf einen Blick
Begegnung: Frankreich vs. Senegal (WM 2026, Gruppe I, Spieltag 1)
Datum: Dienstag, 16. Juni 2026
Anpfiff: 21:00 Uhr deutscher Zeit (15:00 Uhr Ortszeit)
Stadion: New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium, East Rutherford)
Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich gegen Senegal gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
Mehr News zur WM 2026
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Spielplan heute: Wer zeigt welche Partien?
WM
WM 2026: MagentaTV überträgt diese Spiele live & exklusiv im TV & Stream
WM
WM 2026: Welche Moderatoren & Kommentatoren sind heute bei MagentaTV und ARD im Einsatz?
WM
WM 2026 - Brasilien mit Hoffnung: Neymar zurück auf dem Platz
WM
WM-Superfans schauen alle Spiele – und kassieren 50.000 Dollar
WM
Wer kommentiert die WM im ZDF? Alles über Claudia Neumann