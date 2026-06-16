Wer kommentiert die WM im ZDF? Alles über Claudia Neumann

ran Fußball WM 2026: Experte kritisiert Internet-Phänomen: "Einer der Schlechtesten" Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Bei der Fußball-WM gehört Claudia Neumann zu den bekanntesten Gesichtern. Wer ist die ZDF-Kommentatorin eigentlich?

Findet ein großes Fußballturnier statt, stehen traditionell auch die Menschen hinter den Mikrofonen im Rampenlicht. Zu den bekanntesten gehört in Deutschland auch eine Frau. Ihr Name: Claudia Neumann. Die 62-Jährige kommentiert schon seit vielen Jahren für das ZDF, ran stellt die Sportjournalistin vor. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams Neumann wurde im Jahr 1964 in Düren geboren und entschied sich nach Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Frankreich für den Magisterstudiengang Germanistik, Pädagogik und Sport in Bonn. Mehr als drei Jahrzehnte später gehört Neumann zu den renommiertesten Reporterinnen in Deutschland und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück.

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Neumann schreibt Reportergeschichte Nach dem Studium startete Neumann zunächst mit einer Hospitanz bei RTL in Köln, ehe sie zu Sat.1 wechselte und erstmals von großen Sportevents wie der Fußball-WM 1994, der EM zwei Jahre später, sowie Wimbledon und der Tour de France berichtete. 1999 schloss sie sich schließlich dem ZDF an, für das sie nun bereits seit 27 Jahren aktiv ist. Neben unzähligen Fußball-Großereignissen, Männer wie Frauen, kam sie auch bei mehreren Olympischen Spielen und diversen Tennis-Weltmeisterschaften zum Einsatz. Neumann schrieb dabei als erste Live-Kommentatorin bei einer Fußball-WM der Männer Geschichte, gleiches gilt für ihr erstes Champions-League-Spiel.