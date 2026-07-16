WM: Thomas Tuchel nach Halbfinal-Aus trotzig - Harry Kane springt Englands Trainer bei

ran Fußball WM 2026 - Tuchel wehrt sich mit Galgenhumor: "Natürlich ist Trainer schuld" Videoclip • 03:36 Min Link kopieren Teilen

Thomas Tuchel steht im Kreuzfeuer der Kritik. Für das Aus gegen Weltmeister Argentinien geben Fans, Experten und Medien dem englischen Nationaltrainer die Schuld.

Der Sturm der Entrüstung traf Thomas Tuchel mit voller Wucht, das schmerzhafte Aus im WM-Halbfinale von Atlanta hatte den englischen Fußball in seinen Grundfesten erschüttert. Fans, Medien und Experten sahen die Hauptschuld für diese historische Schmach beim deutschen Trainer, doch Tuchel stellte sich allen Kritikern nach dem 1:2 gegen Lionel Messis Argentinier entschieden entgegen. "Ja, ich übernehme die Verantwortung, aber ich bereue absolut nichts. Wir haben eines unserer besten Spiele gespielt, vielleicht sogar das beste. Wenn es nicht gut ausgeht, ist es leicht zu sagen, dass meine Entscheidungen falsch waren", sagte Tuchel und holte zum Gegenschlag aus: "Nach dem Spiel gibt es Millionen von Hobby-Trainern, die besser wissen, was zu tun ist." Prinz William tröstet England-Stars: "Wir sind alle so stolz auf euch" Doch in den entscheidenden Momenten hatte sich Tuchel schlicht verzockt. "Das ist herzzerreißend. Tuchels Wechsel gehen nach hinten los", schrieb die Zeitung "Mirror". Als Anthony Gordon (55.) die Engländer in Führung geschossen hatte, zogen sie sich ohne von außen erkennbaren Grund zurück. Tuchel brachte drei Defensivspieler, wollte die Führung über die Zeit retten - doch England hatte dem immer größeren Druck des Titelverteidigers nichts entgegenzusetzen. Und so bestraften Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2) die Engländer. "Argentinien bricht Englands Herzen", titelte der "Guardian". "Herzschmerz in Atlanta!", schrieb die "Daily Mail". Auch nach 60 langen Jahren kehrt England nicht ins WM-Finale zurück, diesmal waren die "Three Lions" ganz nah dran.

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Tuchel nach WM-Aus: "Geht natürlich weiter bis zur Heim-EM" Doch am Ende stand eine der schlimmsten Niederlagen in der Geschichte der Engländer, die für immer auch mit dem Namen Thomas Tuchel verknüpft sein wird. Und sie hat das Potenzial, das Vertrauen in den 52-Jährigen nachhaltig zu erschüttern. Tuchel gab sich kämpferisch und wollte davon nichts wissen. Dass nun Kritik aufkomme, sei normal. "Natürlich geht es weiter mit dem Vertrag bis zur Heim-EM", sagte Tuchel mit Blick die Europameisterschaft 2028: "Und darauf freue ich mich. Auch wenn es im Moment schwierig ist, so weit vorauszuschauen." Pressestimmen zum Halbfinale Argentinien vs. England: "Was für ein Durcheinander, Tuchel" Selbst royale Grüße von Prinz William waren ein schwacher Trost. "Wir sind am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben - und wir sind alle so stolz auf euch", schrieb der britische Thronfolger bei "Instagram". Tuchels Team habe mit "Glaube" und "Kampfgeist" gespielt und sei "die kompletteste englische Mannschaft, die es je bei einem Turnier gab". Doch selbst das genügte nicht, um diesen letzten Schritt zu gehen und ins Finale am Sonntag (ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) gegen Spanien einzuziehen. Statt nach New York geht es für Tuchel und Co. nach Miami zum Duell der Enttäuschten: Das Spiel um Platz drei am Samstag (ab 23 Uhr im Liveticker) gegen Frankreich sei eines, "das niemand spielen will", sagte er: "Niemand freut sich darauf."

Kane stützt Tuchel: "Gewinnen und verlieren gemeinsam" Es war das dritte Mal seit der Weltmeisterschaft 2018, dass England ein Halbfinale oder Finale bei einem großen Turnier nach einer Führung verlor. Alle drei Niederlagen – einschließlich der am Mittwoch in Atlanta – folgten demselben Muster: ein solider Start, die 1:0-Führung, eine verzweifelte Abwehrschlacht und schließlich die Kapitulation. Dabei war der Glaube groß, dass Tuchel das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zu einem Titel sei. Doch wie unter seinem Vorgänger Gareth Southgate brach England spät ein. Kommentar: Thomas Tuchel verzockt Englands Sieg im Halbfinale Zumindest aus der Mannschaft erhielt Tuchel Zuspruch. "Wir gewinnen und verlieren gemeinsam", sagte Harry Kane. England habe "alles versucht", und wären Tuchels Pläne "aufgegangen, hätte man ihn als Genie bezeichnet", betonte der Kapitän: "Letztlich hat es aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Wir sind nah dran, wir klopfen an die Tür - doch es reicht nicht."

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