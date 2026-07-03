WM 2026: Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist dabei und wer ist schon raus?

SAT.1-Frühstücksfernsehen WM-Aus: Blamage für Deutschland Videoclip • 04:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die K.o.-Runde der WM 2026 befindet sich im vollen Gange. Während Deutschland nach dem Debakel gegen Paraguay die Heimreise antritt, bereiten sich andere Nationen aufs Achtelfinale vor.

Die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams nähert sich der ganz heißen Phase. Nach der langen Gruppenphase und der neu eingeführten Zwischenrunde (Sechzehntelfinale) stehen die WM-Achtelfinal-Partien vor der Tür. Vom 4. bis 7. Juli 2026 kämp fen die verbleibenden 16 Teams in den USA, Mexiko und Kanada um das Ticket für das Viertelfinale. Zwar ist Deutschland im Elfmeterschießen überraschend an Paraguay gescheitert, jedoch verspricht die drittletzte Runde vor dem Finale einige packende und hochklassige Duelle.

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WM 2026: Wo laufen die Spiele live im TV und Stream? Pay-TV-Anbieter MagentaTV hat die Übertragungsrechte für alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026. Alle Spiele des Achtelfinals werden folgerichtig komplett live im TV und Stream übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist allerdings nötig. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 60 Partien der WM live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf den jeweiligen Mediatheken. Diese können auch auf Joyn kostenlos abgerufen werden. Die WM 2026 im ARD-Livestream auf Joyn

Die WM 2026 im ZDF-Livestream auf Joyn ARD und ZDF zeigen insgesamt fünf der acht Viertelfinals im Free-TV und Stream. Um welche es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt.

WM 2026: Diese Teams sind sicher im Achtelfinale Kanada

Brasilien

Paraguay

Marokko

Norwegen

Frankreich

Mexiko

England

Belgien

USA

Spanien

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