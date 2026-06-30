WM 2026 - Deutsche Presse fordert Konsequenzen: "Nagelsmann sollte gehen – und Jürgen Klopp kommen"

ran Fußball WM-Aus nach Elfmeter-Drama: DFB-Team blamiert sich gegen Paraguay Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team blamiert sich im Sechzehntelfinale gegen Paraguay und scheitert wieder ohne Erfolg in der K.o.-Runde. Für die deutsche Medienlandschaft ist jetzt vor allem eins klar: Es muss ein Neuanfang her.

Kommende WM-Livestreams bei Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

BILD "Der Bundestrainer, der den WM-Titel vor zwei Jahren als Ziel ausgerufen hatte, ist gescheitert und ein "Weiter so" kann es trotz seines Vertrags bis 2028 nicht geben. Nagelsmann sollte gehen – und Jürgen Klopp (59) kommen! Der ehemalige Liverpool-Trainer und jetzige "Head of Global Soccer" von Red Bull ist wie kein Zweiter geeignet, den deutschen Fußball zu retten. Nagelsmann hat das leider nicht geschafft. Im Gegenteil. Er ist mit Anlauf gegen die Wand gefahren."

Sportschau "Es stecke in der DNA des deutschen Fußballs, immer den Gewinn des Titels anzustreben, wurde vor ein paar Tagen noch gesagt. Mag sein, aber eine gesunde Selbsteinschätzung täte dem deutschen Fußball nach nun drei im Ergebnis gruseligen Weltmeisterschaften gut. Insofern wäre ein Neuanfang auf der Position des Bundestrainers ratsam. Julian Nagelsmann ist keiner für Bescheidenheit, keiner für einen perspektivischen Aufbau, der zumindest mal vier Jahre im Voraus plant statt nur zwei bis zum nächsten großen Turnier."

kicker "Es wäre zu billig, den marokkanischen Schiedsrichter Jalal Jayed für das Aus verantwortlich zu machen, weil er dem Kopfballtor von Tah aufgrund des Einsteigens von Waldemar Anton in der Verlängerung die Anerkennung versagte. Zum dritten Mal in Folge verpasst die DFB-Auswahl das Achtelfinale einer WM, das ist ein Armutszeugnis und ein Beleg, dass sich Deutschland im Fußball mehr und mehr von der Weltspitze entfernt."

- Anzeige -

- Anzeige -

Sky Sport "Julian Nagelsmann hat nicht alles falsch gemacht. Aber er hat es auch nicht geschafft, die Entwicklung der Mannschaft nach einer ordentlichen Heim-EM voranzutreiben und ihr einen klaren Plan mit auf den Weg zu geben.Das Aus, so bitter es auch zustande kam, ist keine Überraschung. Ein Weiter so darf es daher nicht geben."

Süddeutsche Zeitung "Jemand sollte Julian Nagelsmann sagen: Es geht nicht weiter. Julian Nagelsmann will Bundestrainer bleiben, hat er nach dem WM-Aus in Boston erklärt. Jetzt gegen das Misstrauen anzucoachen, das ihm aus vielen Gründen entgegenschlägt, sollte er sich aber ersparen."

Frankfurter Allgemeine Zeitung "Der Bundestrainer ist gescheitert. Er hat sein Team und sich in seinen Möglichkeiten maßlos überschätzt. Was bei der Heim-EM noch wirkte, hat bei dieser WM allerdings erheblich zum Scheitern beigetragen. Man könnte auch sagen: Dieses Kapital ist aufgebraucht."

- Anzeige -

- Anzeige -

Focus "Das deutsche WM-Aus gegen Paraguay erinnert an die Blamagen von 2018 und 2022. Verantwortlich für die nächste Pleite ist der Bundestrainer nicht allein. Aber er kann sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen."