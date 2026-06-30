Fußball
WM 2026 - Deutsche Presse fordert Konsequenzen: "Nagelsmann sollte gehen – und Jürgen Klopp kommen"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM-Aus nach Elfmeter-Drama: DFB-Team blamiert sich gegen Paraguay
Videoclip • 03:21 Min
Das DFB-Team blamiert sich im Sechzehntelfinale gegen Paraguay und scheitert wieder ohne Erfolg in der K.o.-Runde. Für die deutsche Medienlandschaft ist jetzt vor allem eins klar: Es muss ein Neuanfang her.
Der 29. Juni 2026 wird als schwarzer Tag in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen.
Nachdem das DFB-Team 2018 und 2022 in der WM-Vorrunde scheiterte, gibt es auch in diesem Jahr bei der Rekord-WM in den USA, Kanada und Mexiko eine herbe Enttäuschung.
Durch die Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay bleibt Deutschland in WM-K.o.-Runden seit dem Finale 2014 gegen Argentinien sieglos.
DFB-Team: Deutschland ärgert sich über Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Spiel
Peinliches Aus gegen Paraguay - was nach dem Spiel in Boston geschah
Aber nicht nur das Ausscheiden sorgt in Fußball-Deutschland für große Enttäuschung, vor allem die Art und Weise der Niederlage sorgt für Frust - auch in der deutschen Medienlandschaft.
ran fasst die Pressestimmen aus Deutschland zusammen.
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BILD
"Der Bundestrainer, der den WM-Titel vor zwei Jahren als Ziel ausgerufen hatte, ist gescheitert und ein "Weiter so" kann es trotz seines Vertrags bis 2028 nicht geben. Nagelsmann sollte gehen – und Jürgen Klopp (59) kommen! Der ehemalige Liverpool-Trainer und jetzige "Head of Global Soccer" von Red Bull ist wie kein Zweiter geeignet, den deutschen Fußball zu retten. Nagelsmann hat das leider nicht geschafft. Im Gegenteil. Er ist mit Anlauf gegen die Wand gefahren."
Sportschau
"Es stecke in der DNA des deutschen Fußballs, immer den Gewinn des Titels anzustreben, wurde vor ein paar Tagen noch gesagt. Mag sein, aber eine gesunde Selbsteinschätzung täte dem deutschen Fußball nach nun drei im Ergebnis gruseligen Weltmeisterschaften gut. Insofern wäre ein Neuanfang auf der Position des Bundestrainers ratsam. Julian Nagelsmann ist keiner für Bescheidenheit, keiner für einen perspektivischen Aufbau, der zumindest mal vier Jahre im Voraus plant statt nur zwei bis zum nächsten großen Turnier."
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kicker
"Es wäre zu billig, den marokkanischen Schiedsrichter Jalal Jayed für das Aus verantwortlich zu machen, weil er dem Kopfballtor von Tah aufgrund des Einsteigens von Waldemar Anton in der Verlängerung die Anerkennung versagte. Zum dritten Mal in Folge verpasst die DFB-Auswahl das Achtelfinale einer WM, das ist ein Armutszeugnis und ein Beleg, dass sich Deutschland im Fußball mehr und mehr von der Weltspitze entfernt."
Sky Sport
"Julian Nagelsmann hat nicht alles falsch gemacht. Aber er hat es auch nicht geschafft, die Entwicklung der Mannschaft nach einer ordentlichen Heim-EM voranzutreiben und ihr einen klaren Plan mit auf den Weg zu geben.Das Aus, so bitter es auch zustande kam, ist keine Überraschung. Ein Weiter so darf es daher nicht geben."
Süddeutsche Zeitung
"Jemand sollte Julian Nagelsmann sagen: Es geht nicht weiter. Julian Nagelsmann will Bundestrainer bleiben, hat er nach dem WM-Aus in Boston erklärt. Jetzt gegen das Misstrauen anzucoachen, das ihm aus vielen Gründen entgegenschlägt, sollte er sich aber ersparen."
Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Der Bundestrainer ist gescheitert. Er hat sein Team und sich in seinen Möglichkeiten maßlos überschätzt. Was bei der Heim-EM noch wirkte, hat bei dieser WM allerdings erheblich zum Scheitern beigetragen. Man könnte auch sagen: Dieses Kapital ist aufgebraucht."
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Focus
"Das deutsche WM-Aus gegen Paraguay erinnert an die Blamagen von 2018 und 2022. Verantwortlich für die nächste Pleite ist der Bundestrainer nicht allein. Aber er kann sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen."
SPOX
"Der DFB darf den gleichen Fehler nicht ein drittes Mal machen! Julian Nagelsmann muss nach der WM-Blamage als Bundestrainer abgelöst werden. Obwohl Julian Nagelsmann weitermachen will, einen Vertrag bis 2028 besitzt und die Mannschaft hinter ihm steht, sollte sich der DFB sofort von ihm trennen. Der perfekte Nachfolger verfolgte die WM-Blamage hautnah."
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