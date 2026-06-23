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WM 2026: Ägypten vs. Iran live im TV, Stream & Liveticker – Infos zum Gruppenspiel
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Ägypten und IR Iran treffen zum Abschluss der Gruppenphase im Lumen Field Stadion in einem mit Spannung erwarteten Duell aufeinander. Wer schnappt sich das Ticket für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Match.
Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es im Seattle-Stadion zu einem packenden Duell zweier spielstarker Nationen. Trotz ihrer großen Fußballbegeisterung standen sich beide Länder auf dem Platz bislang erst zweimal gegenüber - das letzte Aufeinandertreffen liegt bereits zurück im Jahr 2000.
Die Ausgangslage könnte kaum intensiver sein: Ägypten wartet trotz weltbekannter Stars historisch gesehen immer noch auf den ersten Sieg bei einer WM-Endrunde.
Der Iran nimmt derweil bereits an ihrer vierten Weltmeisterschaft in Folge teil und bringt viel Turniererfahrung mit. Vieles deutet auf ein hochklassiges und taktisch geprägtes Duell hin, bei dem beide Teams das große Ziel verfolgen, erstmals die Gruppenphase einer WM zu überstehen.
Die Rechenspiele für das Achtelfinale laufen: Sollte eines der beiden Teams die Gruppe G gewinnen, geht es am 1. Juli in Seattle gegen einen der Drittplatzierten aus den Gruppen A, E, H, I oder J. Der Gruppenzweite müsste am 3. Juli im Dallas-Stadion gegen den Zweiten der Gruppe D ran.
Ägypten vs. IR Iran live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 05:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 20 Uhr
Spielort: Lumen Field, Seattle (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe G
Kommende Livestreams auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Ägypten - Iran?
Das Spiel läuft nicht im klassischen Free-TV bei ARD oder ZDF. Die exklusiven Rechte für das Einzelspiel am 27. Juni um 05:00 Uhr liegen komplett bei MagentaTV.
WM 2026: Liveticker für das Spiel zwischen Ägypten und Iran
Wer das entscheidende Spiel der Gruppe G nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Ägypten gegen IR Iran gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.
Der Spielort: Das Lumen Field Stadium
Gespielt wird im beeindruckenden Lumen Field Stadium in Seattle, im Bundesstaat Washington. Die Arena besitzt eine markante Hufeisenform mit einer offenen Nordseite, die den Fans einen spektakulären Blick auf die Skyline von Seattle ermöglicht.
Zudem gilt das Stadion als eines der stimmungsvollsten weltweit: Es steht gleich zweimal im Guinness-Buch der Rekorde als lautestes Freiluftstadion der Welt. Normalerweise ist die Arena die Festung des MLS-Klubs Seattle Sounders und des NFL-Teams Seattle Seahawks - am 27. Juni wird es zum Hexenkessel für das WM-Drama zwischen Ägypten und dem Iran.
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