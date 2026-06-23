WM 2026: Ägypten vs. Iran live im TV, Stream & Liveticker – Infos zum Gruppenspiel

Ägypten und IR Iran treffen zum Abschluss der Gruppenphase im Lumen Field Stadion in einem mit Spannung erwarteten Duell aufeinander. Wer schnappt sich das Ticket für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Match.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es im Seattle-Stadion zu einem packenden Duell zweier spielstarker Nationen. Trotz ihrer großen Fußballbegeisterung standen sich beide Länder auf dem Platz bislang erst zweimal gegenüber - das letzte Aufeinandertreffen liegt bereits zurück im Jahr 2000.

Die Ausgangslage könnte kaum intensiver sein: Ägypten wartet trotz weltbekannter Stars historisch gesehen immer noch auf den ersten Sieg bei einer WM-Endrunde.

Der Iran nimmt derweil bereits an ihrer vierten Weltmeisterschaft in Folge teil und bringt viel Turniererfahrung mit. Vieles deutet auf ein hochklassiges und taktisch geprägtes Duell hin, bei dem beide Teams das große Ziel verfolgen, erstmals die Gruppenphase einer WM zu überstehen.

Die Rechenspiele für das Achtelfinale laufen: Sollte eines der beiden Teams die Gruppe G gewinnen, geht es am 1. Juli in Seattle gegen einen der Drittplatzierten aus den Gruppen A, E, H, I oder J. Der Gruppenzweite müsste am 3. Juli im Dallas-Stadion gegen den Zweiten der Gruppe D ran.