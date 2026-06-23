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WM 2026: Neymar hat Probleme mit dem Gesetz, Ermittlungen laufen

Aktualisiert:

von ran.de

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WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde

Videoclip • 01:21 Min

Schlagzeilen um Neymar: In Brasilien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Wettanbieter. Dabei geraten auch die Werbepartnerschaften des Unternehmens mit prominenten Gesichtern wie dem Nationalspieler in den Fokus.

Auf dem Feld kam Neymar verletzungsbedingt noch zu keinem Einsatz, abseits des Platzes sorgt Brasiliens Superstar derzeit für Schlagzeilen. Wie mehrere brasilianische Medien berichten, hat die Staatsanwaltschaft ein zivilrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Wettanbieter "Blaze" eingeleitet. Dabei sollen auch die Werbekooperationen des Unternehmens mit bekannten Persönlichkeiten überprüft werden, darunter auch die von Neymar.

Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, wie "Blaze" seine Plattform beworben hat und welche Rolle prominente Markenbotschafter dabei gespielt haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Glücksspielangebote in Werbekampagnen als Möglichkeit dargestellt wurden, zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Dafür hat die Staatsanwaltschaft laut den Berichten die Verträge zwischen dem Wettanbieter und Neymar angefordert. Zudem soll geprüft werden, welche Inhalte der Offensivspieler und andere Werbepartner tatsächlich veröffentlicht haben und welche Vorgaben ihnen vom Unternehmen gemacht wurden.

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Ermittlungen laufen nicht direkt gegen Neymar

Hintergrund der Untersuchungen sind zahlreiche Beschwerden von Nutzern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegen mehr als 42.000 Meldungen gegen die Plattform vor. Dabei geht es unter anderem um gesperrte Konten, einbehaltene Kundengelder, umstrittene Bonusregelungen sowie mögliche Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnte daraus eine Massenklage gegen "Blaze" entstehen. Medienberichten zufolge steht dabei eine Forderung von bis zu 120 Millionen brasilianischen Real (rund 19 Millionen Euro) im Raum.

Gegen Neymar selbst richten sich die Ermittlungen nach aktuellem Stand nicht. Der brasilianische Nationalspieler wird bislang lediglich im Zusammenhang mit seiner Rolle als Werbepartner des Unternehmens genannt.

Neben Neymar sollen auch weitere bekannte Influencer und Content Creator für Blaze geworben haben.

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