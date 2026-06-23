WM 2026: Neymar hat Probleme mit dem Gesetz, Ermittlungen laufen

Schlagzeilen um Neymar: In Brasilien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Wettanbieter. Dabei geraten auch die Werbepartnerschaften des Unternehmens mit prominenten Gesichtern wie dem Nationalspieler in den Fokus.

Auf dem Feld kam Neymar verletzungsbedingt noch zu keinem Einsatz, abseits des Platzes sorgt Brasiliens Superstar derzeit für Schlagzeilen. Wie mehrere brasilianische Medien berichten, hat die Staatsanwaltschaft ein zivilrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Wettanbieter "Blaze" eingeleitet. Dabei sollen auch die Werbekooperationen des Unternehmens mit bekannten Persönlichkeiten überprüft werden, darunter auch die von Neymar.

Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, wie "Blaze" seine Plattform beworben hat und welche Rolle prominente Markenbotschafter dabei gespielt haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Glücksspielangebote in Werbekampagnen als Möglichkeit dargestellt wurden, zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Dafür hat die Staatsanwaltschaft laut den Berichten die Verträge zwischen dem Wettanbieter und Neymar angefordert. Zudem soll geprüft werden, welche Inhalte der Offensivspieler und andere Werbepartner tatsächlich veröffentlicht haben und welche Vorgaben ihnen vom Unternehmen gemacht wurden.