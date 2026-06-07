Wenige Tage vor Beginn der WM 2026 hat die Nationalmannschaft Kroatiens durch einen Testspiel-Erfolg gegen Slowenien noch mal Selbstvertrauen getankt.

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft kann sich mit einem Sieg im Rücken auf die Reise zur WM machen.

Das Team von Trainer Zlatko Dalic gewann seine Generalprobe am Sonntagabend gegen den Nachbarn Slowenien mit 2:1 (0:0), nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Brasilien (1:3) und Belgien (0:2) war es ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Mannschaft um Altstar Luka Modric.

Zum Auftakt der WM in den USA, Mexiko und Kanada wartet am 17. Juni gleich Titelkandidat England.