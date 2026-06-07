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WM 2026: Altstar Luka Modric trifft - Kroatien gewinnt Testspiel gegen Slowenien
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:28 Min
Wenige Tage vor Beginn der WM 2026 hat die Nationalmannschaft Kroatiens durch einen Testspiel-Erfolg gegen Slowenien noch mal Selbstvertrauen getankt.
Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft kann sich mit einem Sieg im Rücken auf die Reise zur WM machen.
Das Team von Trainer Zlatko Dalic gewann seine Generalprobe am Sonntagabend gegen den Nachbarn Slowenien mit 2:1 (0:0), nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Brasilien (1:3) und Belgien (0:2) war es ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Mannschaft um Altstar Luka Modric.
Zum Auftakt der WM in den USA, Mexiko und Kanada wartet am 17. Juni gleich Titelkandidat England.
Stanisic und Kramaric stehen in Kroatiens Startelf
Modric (51.) brachte den WM-Zweiten von 2018 vom Strafraumrand in Führung, Andraz Sporar (83.) glich recht spät für Slowenien aus.
In der Nachspielzeit traf Mario Pasalic (90.+3) aber doch noch zum Sieg für die Gastgeber in Varazdin. Josip Stanisic vom FC Bayern und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim standen in der Startelf, Igor Matanovic vom SC Freiburg wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.
Nach dem Spiel gegen England bekommt es Kroatien in Gruppe L noch mit Ghana und Panama zu tun.
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