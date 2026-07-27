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WM 2026: Marc Cucurellas emotionale Geschichte hinter der auffälligen Lockenpracht
Aktualisiert:von ran.de
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Spanien: Cucurella zelebriert WM-Titel - Millionen sehen zu
Videoclip • 01:03 Min
Marc Cucurellas Locken sind längst Kult, doch hinter der auffälligen Frisur steckt eine ganz persönliche Geschichte. Der Spanier verrät, welche Rolle sein Sohn dabei spielt.
Marc Cucurellas auffällige Locken sind längst sein Markenzeichen. Doch hinter der besonderen Frisur steckt kein kommerzieller Gedanke, sondern vor allem ein persönlicher Hintergrund: Sein sechsjähriger Sohn Mateo ist Autist. Eine große Veränderung am Erscheinungsbild seines Vaters könnte für ihn eine zusätzliche Belastung darstellen.
In der Doku-Serie "Married to the Game" von "Prime Video" sprach der Spanier offen über die Herausforderungen als Vater eines autistischen Kindes. Dabei wurde der Linksverteidiger emotional und brach während der Aufnahmen in Tränen aus.
"Okay, dein Kind ist autistisch. Aber die Eltern sind darauf nicht vorbereitet. Wir mussten alles erst lernen. Niemand bringt dir bei, Vater zu sein", erklärte Cucurella.
"Du siehst, dass es deinem Sohn nicht gut geht, und weißt nicht, wie du ihm helfen kannst. Man muss ständig an Mateo denken. Manchmal möchten wir Dinge unternehmen, aber wir können nicht, weil es für ihn nicht gut wäre", fügte er hinzu.
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Marc Cucurella möchte Frisur nicht ändern
Auch bei seinem Wechsel von Chelsea zu Real Madrid spielte die Situation seines Sohnes eine wichtige Rolle. Bevor eine Entscheidung getroffen wurde, habe die Familie zunächst geprüft, ob am neuen Standort passende Schulen und Therapiemöglichkeiten vorhanden sind.
Mateo kennt seinen Vater seit jeher mit der markanten Lockenfrisur – und genau deshalb möchte Cucurella daran nichts ändern. Ursprünglich ließ der Außenverteidiger seine Haare wachsen, damit seine Mutter ihn während der Spiele leichter erkennen konnte.
Heute sind sie vor allem ein Zeichen der Verbundenheit mit seinem Sohn und werden ihn auch künftig auf dem Platz begleiten.
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