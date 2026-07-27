Marc Cucurellas Locken sind längst Kult, doch hinter der auffälligen Frisur steckt eine ganz persönliche Geschichte. Der Spanier verrät, welche Rolle sein Sohn dabei spielt.

Marc Cucurellas auffällige Locken sind längst sein Markenzeichen. Doch hinter der besonderen Frisur steckt kein kommerzieller Gedanke, sondern vor allem ein persönlicher Hintergrund: Sein sechsjähriger Sohn Mateo ist Autist. Eine große Veränderung am Erscheinungsbild seines Vaters könnte für ihn eine zusätzliche Belastung darstellen.

In der Doku-Serie "Married to the Game" von "Prime Video" sprach der Spanier offen über die Herausforderungen als Vater eines autistischen Kindes. Dabei wurde der Linksverteidiger emotional und brach während der Aufnahmen in Tränen aus.

"Okay, dein Kind ist autistisch. Aber die Eltern sind darauf nicht vorbereitet. Wir mussten alles erst lernen. Niemand bringt dir bei, Vater zu sein", erklärte Cucurella.

"Du siehst, dass es deinem Sohn nicht gut geht, und weißt nicht, wie du ihm helfen kannst. Man muss ständig an Mateo denken. Manchmal möchten wir Dinge unternehmen, aber wir können nicht, weil es für ihn nicht gut wäre", fügte er hinzu.