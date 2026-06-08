WM 2026
DFB-Team bei der WM 2026: Die fünf größten Fragezeichen vor der Weltmeisterschaft
Aktualisiert:von Dominik Hager
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Gelungener WM-Test: 2:1-Sieg gegen USA
Videoclip • 01:38 Min • Ab 12
Deutschland gilt vor dem WM-Start 2026 nicht als Top-Favorit. Diese fünf Fragezeichen sind noch immer offen.
Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht in den Startlöchern und auch das DFB-Team hat nicht mehr lange Zeit, ehe der WM-Auftakt gegen Cuaracao (14. Juni, ab 19 Uhr) steigt.
Die Testspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) hat das Team von Julian Nagelsmann gewonnen, jedoch sind damit längst nicht alle Fragezeichen gelöst. Noch immer ist unklar, wie stark Deutschland im internationalen Vergleich ist.
Wir werfen einen Blick auf fünf triftige Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind und einen erheblichen Einfluss auf das Abschneiden der Mannschaft haben können.
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Ist Neuer ein verlässlicher Rückhalt?
Die Rückkehr von Manuel Neuer hat für enorm viele Diskussionen gesorgt. Die Tatsache, dass der 40-Jährige die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA verletzungsbedingt verpasst hat, konnte hier keine Abhilfe schaffen.
Es ist inzwischen drei Wochen her, dass Neuer am letzten Bundesliga-Spieltag aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselt werden musste. Umso besorgniserregender ist es, dass er offenbar noch immer nicht zu 100 Prozent fit ist.
Neuer hatte schon die gesamte Rückrunde über immer wieder mit Wadenverletzungen und -problemen zu kämpfen. Stand jetzt kann niemand mit Gewissheit sagen, ob der Körper des Routiniers bei der WM funktionieren wird oder erneute Ausfälle drohen.
Der zum Backup abgestiegene Oliver Baumann wirkte bei den Testspielen von der schwierigen Situation unbeeindruckt und dürfte ein verlässlicher Ersatz sein. Doch ist Neuer eine verlässliche Nummer eins?
Der Bayern-Keeper hat in der Rückrunde punktuell ganz starke Leistungen gezeigt, hier und da aber auch Fehler eingebaut.
Es ist und bleibt eine riskante Wette, die Nagelsmann mit der Neuer-Rückholaktion eingegangen ist.
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Ist Brown wirklich die Top-Lösung für hinten links?
Eigentlich war damit zu rechnen, dass David Raum den Linksverteidiger bei der WM gibt. In den Testspielen durfte jedoch Nathaniel Brown beginnen, da Raum kleinere körperliche Probleme mit sich herumschleppen soll.
Nagelsmann ließ die Frage offen, welcher der beiden Linksverteidiger beim WM-Auftakt in der Startelf stehen wird, und erklärte nur, dass er beide Spieler benötigen wird. Stand jetzt dürfte Brown jedoch minimal die Nase vorn haben.
Mit dem Frankfurter würde Nagelsmann die Risiko-Variante wählen. Brown besticht durch seine Schnelligkeit, besitzt eine gute Technik und erobert viele Bälle. Auf der anderen Seite ist er mit seinen 22 Jahren noch unerfahren und war bei der SGE Teil einer Abwehr, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 65 Gegentore (dritthöchster Wert der Liga) kassiert hat.
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In den Testspielen verteidigte Brown gut, doch kann er dieses Niveau auch gegen die Top-Flügelspieler zeigen?
Brown hat enormes Potenzial, weshalb auch der FC Bayern München an ihm dran sein soll, jedoch ist Raum der gestandenere Spieler. Der Leipziger ist fußballerisch nicht ganz so beschlagen, jedoch ein harter Arbeiter mit Führungsqualitäten und ein guter Flankengeber.
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Sind Nmecha & Pavlovic als zentrales Mittelfeld-Duo weit genug?
Nagelsmann hat sich früh darauf festgelegt, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen, und überhaupt keinen gelernten Spieler für diese Position im Kader berücksichtigt.
Im zentralen Mittelfeld liegt die Verantwortung demnach wohl bei Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha, während Leon Goretzka voraussichtlich nur die Bank bleibt.
Alle Zweifel konnten Pavlovic und Nmecha allerdings nicht ausräumen. Gegen Finnland wurden beide kaum gefordert, gegen die USA blieben sie eher blass.
Deutschland hatte gegen die starken US-Boys in einigen Phasen nicht die nötige Kontrolle und Struktur im Mittelfeld. Nmecha und Pavlovic kamen häufig nicht rechtzeitig in die Zweikämpfe und konnten auch nach vorne im Zusammenspiel wenig kreieren.
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Beide haben zwar in den vergangenen Jahren Erfahrung gesammelt, sind aber mit 22 und 25 Jahren trotzdem ein ziemlich junges Mittelfeld-Duo. Zudem muss berücksichtigt werden, dass sie kaum gemeinsame Spiele bestritten haben und sich noch aneinander gewöhnen müssen.
Im Endeffekt handelt es sich um ein Experiment, das glücken, aber auch scheitern kann. Eine gewagte Wette, wenn man bedenkt, dass Kimmich und Pavlovic in der abgelaufenen Saison eines der besten Duos in Europa gebildet haben. Auch ein Zusammenspiel mit Goretzka wäre für Pavlovic wohl leichter als mit Nmecha.
Nagelsmann hat gegen die USA Waldemar Anton ab der 61. Minute als Rechtsverteidiger getestet. Nicht ausgeschlossen, dass der Dortmunder hier auch bei der WM zum Einsatz kommt, wenn sich herausstellen sollte, dass es Kimmich im Mittelfeld braucht und dieser rechts hinten nicht zur Geltung kommt.
Wann beginnen "Wusiala", zu zaubern?
Florian Wirtz und Jamal Musiala gelten als die ganz großen Hoffnungsträger der neuen Generation. Bei der EM 2024 konnten beide schon andeuten, dass Deutschland mit ihnen große Erfolge feiern könnte.
Vor zwei Jahren waren aber sowohl Wirtz als auch Musiala noch deutlich unbeschwerter und formstärker. Wirtz hat eine überraschend mäßige Saison für den FC Liverpool absolviert, steht körperlich aber eigentlich voll im Saft. Im DFB-Team lief es abgesehen vom USA-Testspiel auch besser als im Verein. Demnach muss man sich um Wirtz nur leichte Sorgen machen.
Bei Musiala sieht das schon ein wenig anders aus. Seit der schweren Sprunggelenk- und Wadenbeinverletzung aus dem vergangenen Sommer wirkt der Bayern-Star nicht mehr so leichtfüßig, agil und durchsetzungsstark wie früher. Gute Ansätze waren bei ihm zwar auch immer wieder zu sehen, auf den großen Zauber wartet man aber bisher vergeblich.
Hinzu kommt die große Frage, wie gut Musiala und Wirtz zusammenspielen können. Immer wieder sind Stimmen zu vernehmen, dass sie sich zu ähnlich sind. Beide haben schon gute Spiele für das DFB-Team absolviert, jedoch passte die Raumaufteilung nicht immer zu 100 Prozent.
Es wäre auch eine Überlegung wert, Musiala auf den linken Flügel und Wirtz ins Zentrum zu ziehen. Der Bayern-Star würde sich wohl leichter tun, etwas mehr Zeit und Platz zu haben. Dies ist in der zentralen Position kaum der Fall.
Die deutsche Offensive ist definitiv abhängig davon, wie gut das Duo "Wusiala" funktioniert. Zwar ist Kai Havertz wieder in Form, jedoch hat man mit Leroy Sane ein weiteres Fragezeichen an Bord.
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Wie gut funktionieren die deutschen Offensiv-Joker?
Mit Deniz Undav hat das DFB-Team einen Joker, der immer für einen Treffer gut ist. Doch bei Nick Woltemade und insbesondere auf den Flügelpositionen sind Zweifel erlaubt. Die Kandidaten heißen hier Maximilian Beier und Jamie Leweling.
Beier ist eigentlich eher ein Konterstürmer und Leweling kein klassischer Typ "Unterschiedsspieler". Die Verletzung von Lennart Karl tut enorm weh, da Nagelsmann ansonsten entweder ihn oder Sane als Joker hätte bringen können.
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Umso verwunderlicher ist es, dass mit Assan Ouedraogo ein weiterer Spieler für das Zentrum nachgerückt ist. Mit Chris Führich, Said El Mala, Karim Adeyemi und Kevin Schade sind einige potenzielle Flügel-Joker nicht berücksichtigt worden. Aus diesem Quartett alle vier zu Hause zu lassen, kann Nagelsmann noch böse auf die Füße fallen.
Gerade in der K.o.-Runde, in der Spiele auch über 120 Minuten gehen können, wird auf der Flügelposition normalerweise gerne auf frische Kräfte gebaut. Ob Deutschland hier ausreichend nachlegen kann, wird sich zeigen.
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