WM 2026 - Prinz William tröstet: "Wir sind alle so stolz auf euch"

Der britische Thronfolger Prinz William hat die englische Nationalmannschaft nach dem WM-Aus im Halbfinale gegen Argentinien getröstet.

Prinz William hat der englischen Nationalmannschaft nach dem schmerzhaften 1:2 (0:0) im WM-Halbfinale gegen Argentinien Mut zugesprochen und den Auftritt des Teams von Thomas Tuchel gewürdigt.

"Wir sind am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben - und wir sind alle so stolz auf euch", schrieb der britische Thronfolger tief bewegt auf Instagram.

Zugleich dankte er allen Beteiligten "auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier".