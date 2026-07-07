WM 2026: Argentinien vs. Ägypten heute live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und Ticker

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Titelverteidiger Argentinien bekommt es im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem siebenmaligen Afrikameister Ägypten zu tun. Es ist auch ein Duell zweier Topstars. Hier erfährst du alles zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream sowie der Ausgangslage.

Ägyptens Kapitän Mohamed Salah war nach der Vorrunde gefragt worden, wen er sich als Gegner wünsche. Die Antwort: "Messi". WM 2026: Das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten am 7. Juli um 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn Sein Wunsch wurde erhört. Im Achtelfinale in Atlanta bekommt es die ägyptische Nationalmannschaft mit dem amtierenden Weltmeister zu tun. Die Argentinier sind klarer Favorit. Zumindest auf dem Papier.

Um welche Uhrzeit ist der heute Anpfiff bei Argentinien vs. Ägypten? Anstoß: Dienstag, 07.07.2026, 18 Uhr (MESZ)

Ortszeit: 12 Uhr

Spielort: Atlanta Stadium, Atlanta (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Argentinien vs. Ägypten heute? Argentinien gegen Ägypten wird am 7. Juli um 18 Uhr im Free-TV in der ARD live übertragen sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann die Partie auch auf MagentaTV verfolgen.

WM 2026: Argentinien vs. Ägypten - Liveticker Wer keine Möglichkeit hat, das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten live zu verfolgen, wird im kostenlosen ran-Liveticker rundum informiert.

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Argentinien vs. Ägypten Argentinien Die Gruppenphase verlief erwartungsgemäß. Weder Algerien (3:0), noch Österreich (2:0) oder Jordanien (3:1) stellten den Weltmeister vor größere Probleme. Messi hatte keine Mühe sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen zu krönen. Im Sechszehntelfinale allerdings war eine Sensation nicht weit entfernt. Erst in der Verlängerung rang die Albiceleste das tapfer kämpfende Team von den Kapverden nieder. Dabei hatte es nach Plan begonnen. Messi brachte Argentinien in Front, auch wenn sich die Südamerikaner unerwartet schwer taten. In der zweiten Halbzeit trauten die Fans ihren Augen nicht. Kap Verde glich aus, erst danach schalteten Messi und Co. einen Gang höher, ohne Erfolg. Und Kap Verde gab sich auch in der Verlängerung nicht so schnell geschlagen. Der frühere Viktoria-Köln-Spieler Sidny, besorgte nach erneuter argentinischer Führung das 2:2. Erst ein tragisches Eigentor durch Diney Borges besiegelte das Schicksal des Außenseiters. Und Argentinien ist gewarnt - auch vor Ägypten. Ägypten Egal, wie es ausgeht: Ägypten hat schon Geschichte geschrieben. Der 4:2-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Australien im Elfmeterschießen war der erste in einer WM-K.o.-Runde für die Afrikaner. "Der schönste Tag meines Lebens", kommentierte Stürmer Mo Salah unter Tränen, der mit dem FC Liverpool alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Kurios: Dass es überhaupt ins Elfmeterschießen ging, war Mohamed Hany zu verdanken. Der Rechtsverteidiger erzielte im laufenden Wettbewerb bereits sein zweites Eigentor. In der Gruppenphase beim 1:1 gegen Belgien hatte er auch schon ins eigenen Netz getroffen. Überhaupt verlief die Gruppenphase durchwachsen. Auf einen starken Auftritt gegen Belgien, folgte ein souveränes 3:1 gegen Neuseeland. Gegen den Iran (1:1) tat man sich dann etwas schwer. Doch die Euphorie über das Erreichte könnte bei den Ägyptern neue Kräfte freisetzen.

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Argentinien vs. Ägypten: Wer ist Favorit? Auf dem Papier ist Titelverteidiger Argentinien natürlich der klare Favorit. Dass das nichts bedeuten muss, hatte allerdings im Sechzehntelfinale Kap Verde eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und mit der Torgefahr von Ägyptens Kapitän Mo Salah ist auch immer zu rechnen. Trotzdem wäre ein Aus im Achtelfinale für Messi & Co. eine Überraschung.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni - 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey (USA)

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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