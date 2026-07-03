WM
WM 2026: Argentinien vs. Kap Verde heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
"Manchmal ein bisschen patzig"- Hummels äußert sich klar zu Nagelsmann
Videoclip • 04:33 Min
Lionel Messi wird in seiner Wahlheimat Miami auflaufen, wenn der Titelverteidiger im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers antritt. Alle Informationen zum historischen K.o.-Duell in der deutschen Nacht auf Samstag.
Nachdem Kap Verde alle Erwartungen übertroffen und bei seiner allerersten Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die K.o.-Phase ungeschlagen erreicht hat, geht die Reise des Teams in Nordamerika mit dem denkbar schwersten Spiel weiter: gegen Titelverteidiger Argentinien.
Die Albiceleste hat in Nordamerika dort angeknüpft, wo sie vor vier Jahren mit dem Titelgewinn aufgehört hatte, und ist als eine von nur drei der 48 teilnehmenden Mannschaften in allen drei Gruppenspielen als Sieger hervorgegangen. Und obwohl es bereits seine sechste Weltmeisterschaft ist und er kürzlich 39 Jahre alt geworden ist, zeigt Lionel Messi keinerlei Anzeichen von Schwäche.
Er führt das Rennen um den Goldenen Schuh von adidas mit sechs Toren aus drei Spielen an, während er gegen Jordanien als erster Spieler in sieben WM-Spielen in Folge traf. In Miami, der Stadt, die er seit 2023 sein Zuhause nennt, wird er sich zudem wie in seinem Wohnzimmer fühlen. Doch Kap Verde kann zuversichtlich sein, nachdem man bereits den ehemaligen Weltmeistern Spanien und Uruguay jeweils ein Unentschieden abgerungen hat. Zudem hat das Team im Turnier seinen eigenen Helden hervorgebracht: den 40-jährigen Torhüter Vozinha.
Der Sieger dieser Partie reist die Ostküste hinauf nach Atlanta, wo im Achtelfinale dann entweder Australien oder Ägypten wartet.
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Argentinien gegen Kap Verde?
Anstoß: Samstag, 4. Juli 2026, 00:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: Freitag, 3. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Spielort: Hard Rock Stadium, Miami (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 Min
Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Argentinien gegen Kap Verde
Wer das historische K.o.-Duell live miterleben möchte, benötigt in Deutschland einen Zugang zu MagentaTV. Der Anbieter überträgt die Partie exklusiv sowohl auf den klassischen TV-Kanälen als auch digital über die Magenta-App im Live-Stream. Eine parallele Free-TV-Ausstrahlung in der ARD oder dem ZDF sowie eine Übertragung auf Plattformen wie Joyn gibt es für dieses Sechzehntelfinale leider nicht.
WM 2026: Argentinien vs. Kap Verde - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden-Spiel zwischen Argentinien und Kap Verde in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Hard-Rock-Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!
Bisherige Duelle zwischen Argentinien und Kap Verde
Ein Blick in die Geschichtsbücher des internationalen Fußballs zeigt: Für die Partie im Sechzehntelfinale der WM 2026 gibt es keinerlei Erfahrungswerte. Das Aufeinandertreffen zwischen Argentinien und Kap Verde ist eine absolute Premiere, denn beide Nationalmannschaften standen sich bislang noch nie in einem offiziellen Länderspiel gegenüber.
Weder bei einer früheren Weltmeisterschaft noch im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels kam es bisher zu diesem Duell. Während die "Albiceleste" als dreimaliger Weltmeister und Dauergast auf der größten Fußballbühne der Welt zu Hause ist, feiert der Inselstaat an der Westküste Afrikas in Nordamerika seine WM-Entjungferung.
Der Austragungsort: Hard Rock Stadium
Das Sechzehntelfinale zwischen Argentinien und Kap Verde findet in einer der imposantesten Arenen der USA statt: dem Hard Rock Stadium (für die WM offiziell als Miami-Stadion geführt) in Miami Gardens, Florida. Das Stadion ist die legendäre Heimstätte des NFL-Teams Miami Dolphins und bietet bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 Platz für rund 65.000 Zuschauer.
Mehr Fußball-News
WM
Ewige WM-Torschützenliste: CR7 zieht mit DFB-Legende gleich
WM
Nagelsmann-Rücktritt: Alles schaut auf Jürgen Klopp
WM
WM 2026 - Jürgen Klopp als Top-Favorit - welche Nachfolger kämen bei einem Nagelsmann-Aus für den DFB in Frage
WM
Die nächste Generation: Retten sie das DFB-Team 2028?
WM
Bewusst benachteiligt? Heftige Modric-Vorwürfe gegen VAR
WM
WM 2026: Australien vs. Ägypten heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker